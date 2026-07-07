Efraín Juárez pierde en su primer partido de Champions League

El extécnico de Pumas cayó en su debut en UCL con el Gyori ETO, pero no todo está definido.

Aunque Efraín Juárez ya debutó con el Gyori ETO en un partido amistoso, llegó la verdadera competencia para el entrenador mexicano, ya que este martes se midió ante el Víkingur en la primera fase de clasificación de la UEFA Champions League, pero terminó con una derrota como visitante en el partido de ida, lo que lo pone en desventaja.

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Esta competencia de los primeros 28 clubes, permite que los 14 vencedores de la llave de ida y vuelta continúen a la segunda fase, por lo que el extécnico de los Pumas tendrá que dar la vuelta como local para poder mantenerse en el camino para la fase liga y jugar ante los grandes conjuntos en la pelea por la próxima “Orejona”.

Derrota para Efraín Juárez en Champions League

El partido de esta tarde se mantenía a favor del equipo de “Efra”, ya que en los primeros minutos tuvieron varias llegadas que fueron salvadas tanto por la defensa del rival como por el propio arquero. Sin embargo, un descuido en el tiempo agregado generó que cayera el tanto de Nikolaj Hansen al minuto 90+2 y fueran derrotados 1-0.

¿Cuándo y dónde jugará la vuelta el Győri ETO?

La vuelta se tendrá que disputar el próximo martes 14 de julio en el ETO Stadion a las 11:00 horas del centro de México, donde se sabrá si Juárez clasifica a la siguiente fase de la UCL o de lo contrario se le acaba el sueño de poder luchar por llegar a esta competencia en su momento más alto, lo cual habría sido la razón de su salida del cuadro universitario.

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¿Cómo será la clasificación a UCL?

Cabe mencionar que en caso de dar la voltereta tendría que disputar la segunda ronda, tercera ronda y la fase de play-offs para estar en la fase liga, a jugarse cada una entre el 21 de julio y el 25 de agosto. De ahí participaría en el sorteo el 27 de agosto, pero en caso de ser de los 14 perdedores de esta fase, iría a la Conference League.

En síntesis