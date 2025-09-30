Es tendencia:
Destapan el pedido que le hizo la directiva de Pumas UNAM a Efraín Juárez tras la derrota ante América

Los directivos del equipo universitario hablaron con el entrenador luego de la caída ante Las Águilas en el Clásico Capitalino.

Por Ramiro Canessa

Directivos de Pumas hablaron con Efraín Juárez.
© Getty ImagesDirectivos de Pumas hablaron con Efraín Juárez.

Hay mucha preocupación puertas adentro por el presente de Pumas UNAM en el Torneo Apertura 2025. Se esperaba mucho más del equipo después de la limpieza que se hizo en la plantilla y la llegada de refuerzos importantes. Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez no estuvo a la altura de las circunstancias y los resultados fueron muy irregulares.

El objetivo mínimo que debe lograr Efraín Juárez para no ser despedido por la directiva de Pumas

El objetivo mínimo que debe lograr Efraín Juárez para no ser despedido por la directiva de Pumas

Los universitarios por el momento están en el último puesto de clasificación a los play-in. Este fin de semana, cayeron por 4-1 en manos del América en el Clásico Capitalino y muchos empezaron a poner en duda el futuro del entrenador que está en la cuerda floja por una serie de malos resultados.

Además de la derrota que fue un duro golpe tanto para el club como para los aficionados, el entrenador fue expulsado por exceso verbal hacía los árbitros y ahora se espera que se confirme su sanción que sería por las próximas dos jornadas.

La directiva está bastante molesta con las actitudes de Juárez y hay una parte que ya le habría soltado la mano, pensando en la posibilidad de que no siga en su cargo, aunque todo dependerá de los resultados que consiga el equipo de cara a lo que se viene.

Los 11 entrenadores sin trabajo que pueden reemplazar a Efraín Juárez en Pumas UNAM

ver también

Los 11 entrenadores sin trabajo que pueden reemplazar a Efraín Juárez en Pumas UNAM

El pedido que hizo la directiva a Efraín Juárez

Según informó el periodista Fernando Esquivel, Miguel Mejía Barón tuvo una charla con el entrenador en la cual le pidió mesura y tranquilidad tras su expulsión. Ya es la tercera vez que el DT recibe la tarjeta roja y la directiva entiende que no está respetando la imagen del club.

La situación genera tensión interna, ya que los malos resultados y las actitudes de Efraín Juárez ponen en riesgo la estabilidad del proyecto. Ni los refuerzos ni tampoco la limpieza han servido hasta el momento y el DT sabe que no tiene más margen de error.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
