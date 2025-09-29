Efraín Juárez está atravesando su peor momento desde su llegada a Pumas en marzo de este año. En el inicio el técnico fue poco criticado pese a no obtener los mejores resultados porque se hizo cargo del equipo en pleno torneo y porque había heredado un plantel que no era suyo.

Sin embargo, después de varios meses desde su llegada y un mercado de fichajes, ahora sí Efraín Juárez tiene otra responsabilidad y Pumas aún no logró estar a la altura. Los Felinos acumulan dos derrotas consecutivas en la Liga MX y vienen de perder por 4-1 ante el América en el Clásico Capitalino.

Con estas dos caídas, Pumas se ubica actualmente 10° en el Apertura 2025 y sería el último clasificado al Play-In de momento. Sin embargo, a los Felinos le restan seis partidos por disputar y todo puede cambiar para bien o para mal de cara a la recta final.

El objetivo mínimo para Efraín Juárez

Debido a esta situación complicada que atraviesa Pumas, mucho se habla sobre un posible despido a Efraín Juárez. De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, la directiva auriazul no tiene en mente cesar al entrenador en la actualidad.

No obstante, para que esto no suceda, la fuente mencionada contó que Efraín Juárez debe clasificar con Pumas al menos al Play-In del Apertura 2025, aunque también agrego que la directiva cree que el proyecto apenas está armado y sería difícil tomar una decisión así.

De todos modos, Carlos Ponce de León manifestó que desde el interior de Pumas un poco se están cansando con ciertas actitudes del entrenador y a su irreverencia que últimamente está generando muchas críticas. Efraín Juárez está en una situación complicada pero no irreversible.

Pumas tiene seis jornadas por disputar en la Liga MX y debe cumplir con el objetivo mínimo de alcanzar el Play-In. Chivas, Rayados, Atlético San Luis, León, Xolos y Cruz Azul son los próximos rivales de los Felinos, por lo que ningún partido será fácil.