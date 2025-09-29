Pumas UNAM sorprendió a toda la afición con el gran mercado de pases que hizo de cara a esta temporada. El equipo se reforzó con futbolistas de jerarquía con pasado en Europa y se esperaba que sea uno de los candidatos a quedarse con el Apertura 2025.

Sin embargo, el equipo de Efraín Juárez no pudo mostrar su mejor versión futbolística en el torneo después de 11 jornadas. En caso de que todo siga así, hay posibilidades de que se queden fuera de todo, lo que sería un enorme fracaso.

Este fin de semana, los universitarios visitaron al América en el Estadio Ciudad de Deportes y perdieron por 4-1 el Clásico Capitalino. Pese a que empezaron ganando 1-0, en la segunda mitad las Águilas fueron superiores y se quedaron con la victoria.

El futuro del entrenador es una incógnita y ya empezaron a circular los rumores sobre una posible salida por decisión de la directiva, dado que no están conformes con su trabajo ni tampoco con algunas de sus actitudes que tuvo en los últimos meses.

Por el momento no salieron a la luz nombres para reemplazarlo en caso de que termine dejando su puesto en, pero teniendo en cuenta que hubo entrenadores que dirigieron en México en el último tiempo, podría haber una lista larga para dirigir al equipo.

¿Qué entrenadores están sin trabajo?