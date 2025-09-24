Es tendencia:
Efraín Juárez genera polémica tras la caída de Pumas UNAM: “¿Por qué dolorosa?”

El entrenador del equipo universitario habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo en su visita a Juárez.

Por Ramiro Canessa

Efraín Juárez analizó la nueva derrota de Pumas UNAM.
© Getty ImagesEfraín Juárez analizó la nueva derrota de Pumas UNAM.

Pumas UNAM fue uno de los equipos que mejor se reforzó desde el comienzo de una nueva temporada en México con el objetivo de dar pelea y ser uno de los grandes candidatos a pelear por el título tras un comienzo del 2025 para el olvido. Sin embargo, los resultados han sido muy irregulares hasta el momento y corren el riesgo de quedarse fuera de todo en caso de que sigan por este camino.

Efraín Juárez, DT de Pumas UNAM, le contestó a sus ‘haters’ en tan sólo dos palabras

Tras el empate ante Tigres en el CU el fin de semana, los universitarios volvieron a perder en el Apertura 2025. En su visita a FC Juárez, los dirigidos por Efraín Juárez no estuvieron a la altura de las circunstancias y cayeron por 3-1. Con este resultado, empiezan a correr riesgo de quedar fuera del Play-In.

Los aficionados no están para nada conformes con el nivel del equipo hasta el momento y más sabiendo que se hizo una inversión importante para contratar jugadores de jerarquía que le aportaron un plus a la plantilla, pero que por el momento no cambiaron la ecuación.

Post derrota, el entrenador de Pumas habló en conferencia de prensa y sus declaraciones no cayeron para nada bien ya que dijo que la caída de su equipo no fue dolorosa.

¡Una verdadera muralla! La estadística en la que Pumas UNAM saca pecho desde la llegada de Keylor Navas

¿Qué dijo Efraín Juárez tras la derrota?

“¿Por qué dolorosa? ¿Qué pasó, qué hicimos mal o a quién matamos?”, comenzó Juárez. Y siguió: “Es una derrota, ya está, pero dolorosa si el equipo no haya corrido, porque con 10 hombres corrimos. Me han hecho 3-1 y doloroso (sería) que te hayan tirado el arco encima. Doloroso no, hay que analizarlo y veremos qué hay que seguir mejorando”.

Por último, fue consultado sobre el clásico ante América del próximo fin de semana y esto fue lo que dijo: “Acabo de terminar un partido. Analizaré lo que pasó hoy. Mañana nos despertaremos para planear el partido”.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
