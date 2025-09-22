Pumas UNAM sumó una nueva unidad luego de igualar 1-1 en condición de local ante Tigres UANL en el marco de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. Aaron Ramsey falló un penal cuando el partido estaba 0-0 y el club local no pudo aprovechar esa oportunidad ante uno de los candidatos del certamen.

ver también ¿Le restó importancia? Efraín Juárez se refirió al penal fallado por Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Tigres UANL

Pese a esa decepción, una marca de Keylor Navas puede ser motivo para celebrar de cara a lo que viene para los Universitarios. Y es que desde que debutó en la Jornada 3, el experimentado portero es el equipo que menos goles ha recibido en el certamen nacional.

A pesar de un inicio de torneo en el que permitieron hasta seis tantos con el joven Rodrigo Parra, con el arribo del ex guardameta del Real Madrid se han convertido en la escuadra más sólida en defensa durante el lapso entre la tercera fecha y la jugada hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En el lapso en el que ha estado Navas, Pumas ha disputado siete encuentros, en los cuales solo recibió cuatro goles. Con estos números es la mejor defensa por lejos y los equipos que más se le acercan a los Auriazules en este sentido son Cruz Azul y Xolos, con siete goles en contra.

La institución capitalina también es uno de los líderes en cuanto a porterías imbatidas. Desde la llegada del tico, el equipo que dirige Efraín Juárez no ha permitido anotaciones en tres partidos de los siete en los que ha atajado. El único equipo que supera a Pumas es Tigres con cuatro porterías en cero, aunque suman un partido más por el adeudado de la Jornada 1.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Qué atajada! Keylor Navas le detuvo el penal a Benedetti en Mazatlán vs. Pumas

Keylor Navas, la clave del invicto de Pumas UNAM

Otro detalle no menor es que el equipo auriazul se mantiene invicto desde que el centroamericano es titular. Tras sus derrotas en las primeras dos fechas, Pumas no ha vuelto a perder en el Apertura 2025, donde suma tres victorias y cuatro empates, colocándose en los primeros ocho de la tabla de posiciones.