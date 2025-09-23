Cuando se supo de su llegada al banquillo auriazul, Efraín Juárez fue respaldado casi por unanimidad dentro del mundo Pumas UNAM. Al tratarse de una persona ‘de la casa’, del riñón del club, los fanáticos entendían que por conocimiento de la historia y los valores de la institución, era el indicado para tomar el mando y volver a posicionar a los ‘Universitarios’ dentro de los primeros planos del futbol mexicano.

Como el futbol se rige mayormente por resultados, al no poder recuperar del todo a ese Pumas competidor al más alto nivel, el entrenador no tardó en ser resistido por parte de la afición, que comenzó a exigirle con mayor intensidad al DT. Si bien son pocos los que por el momento piden su cabeza, sí se ha generado una desconfianza en torno al trabajo del estratega y lo que pueda darle a futuro a su equipo.

Desde su llegada al club, Efraín Juárez ha dirigido 25 partidos en total, con un saldo de 8 triunfos, 10 empates y 7 derrotas, lo que equivale a un 45,33% de efectividad. Actualmente, sus dirigidos marchan en la séptima posición del Torneo Apertura, fuera de la zona de clasificación a cuartos de final, y habiendo ganado únicamente tres de los nueve encuentros disputados (empató cuatro y perdió los dos restantes).

Los Pumas de Efraín Juárez, en deuda con la afición.

Sin embargo, no solo la actualidad es lo que ha irritado a un sector importante del público de Pumas: las tres eliminaciones en las que este cuerpo técnico fue cara visible (contra Monterrey en el repechaje del Torneo Clausura, contra Vancouver Whitecaps en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, y en fase de grupos de la Leagues Cup) fueron baldazos de agua fría que calaron hondo en el aficionado.

Estas desilusiones que el equipo dejó en los últimos tiempos, sumado a los fichajes de lujo que llegaron en el ultimo mercado de pases, tensaron la cuerda y la pusieron al cuello de Efraín y su staff: las redes sociales condenaron mucho al timonel de los ‘Felinos’ recientemente. Sin embargo, el DT no se lo toma a pecho y respondió en las últimas horas a las críticas recibidas por los usuarios virtuales.

“Soy chismoso”, sostuvo Efraín Juárez en conferencia de prensa, reconociendo que está al tanto de todo lo que se dice en el mundo Pumas y de quiénes lo dicen. Sin embargo, el estratega aseguró que no le da demasiada importancia al qué dirán y agregó con ironía: “Veo todos los programas, leo todo, veo Instagram Tik Tok, leo todos los comentarios, todo, todos los días, no duermo por andar viendo eso”. ¿Terminarán dándole la razón?

