En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM goleó 4-1 en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario a Xolos y se colocó 10° en la tabla de posiciones con 18 unidades, obteniendo de momento el último cupo al Play-In.

Tras el compromiso, pese a la algarabía por la victoria, el entrenador Efraín Juárez habló sobre lo que fue el partido y el momento del equipo: “No por ganar hoy como se ganó quiere decir que todo está bien, ni cuando perdimos hace 12 días estaba todo mal. Hay que ser autocríticos más allá del resultado. Entendiendo eso, el equipo está en un momento importante“.

Además, agregó: “Podríamos estar seis metros bajo tierra hace dos semanas y el equipo sigue peleando. Enfrentamos a Cruz Azul en la última fecha FIFA y les dije que a lo mejor nos jugábamos todo contra ellos, y así será. Hoy depende de nosotros y el sábado va a reflejar para qué nos alcanzó”.

También se dio el lugar de hablar del rechazo de la afición en la previa del partido por los malos resultados: “Agradecerle a la afición, porque así como nosotros estamos con frustración, con enojo, con tristeza, vienen y siguen cantando. Obviamente, muestran su frustración y su protesta, que me parece que es totalmente fundamentada“.

Y continuó: “Tenemos la mejor barra del país, entiendo su frustración, su malestar. Los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas porque hemos cargado campeonatos. Hemos pasado las malas porque estamos en esta situación y solo agradecerles. Ojalá podamos darles alegrías pronto para que se sientan orgullosos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 17, Pumas UNAM estará visitante a Cruz Azul, probablemente en su propio Estadio, el Olímpico Universitario, donde la Máquina Cementera está haciendo de local por el momento. El duelo será el próximo sábado 8 de noviembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México).

