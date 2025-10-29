Pumas UNAM jugará el próximo domingo un partido fundamental para lo que son sus aspiraciones de alcanzar el Play-In del Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez recibe a Xolos en CU en lo que será la penúltima jornada del torneo y solo le sirve la victoria.

La figura del entrenador de los Felinos ha sido muy cuestionada en los últimos meses debido a los malos resultados de Pumas. El club auriazul no gana desde hace siete partidos en la Liga MX e incluso hay posibilidades de que el equipo no llegue al Play-In.

Por este motivo han surgido rumores acerca de la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, dio más detalles del pensamiento de la directiva auriazul acerca de lo que podría ocurrir con el técnico.

Los escenarios a futuro con Efraín Juárez

“Una vez que termine el torneo harán una evaluación sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal. Dentro de las entrañas de la institución no están contentos, pero asumen que las cosas que ocurrieron no fueron culpa exclusivamente de Efraín Juárez“, comentó en un inicio el reportero en su canal de Youtube.

El futuro de Efraín Juárez en Pumas corre riesgo (Getty Images)

Aunque César Luis Merlo aclaró que mucho puede influir el resultado final del Apertura 2025, el comunicador no descartó la continuidad de Efraín Juárez para el Clausura 2026. “No lo veo afuera como se dice en muchos lados”, aseguró el especialista en el mercado de fichajes.

¿Martín Anselmi a Pumas?

Por último, también surgió el nombre de Martín Anselmi como posible reemplazante de Efraín Juárez. En relación a este tema, César Luis Merlo aseguró que hasta el momento no hubo ningún contacto entre el técnico argentino y la directiva de Pumas.

Pero, en caso de que existiese un llamado en el futuro ante una eventual salida de Efraín Juárez, el reportero cree que Martín Anselmi no iría a Pumas porque esperaría la chance de regresar a México con un equipo con el que realmente pueda pelear el título de la Liga MX.

