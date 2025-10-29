Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas

¿Sigue o lo despiden? Revelan qué pasará con Efraín Juárez en Pumas de cara al Clausura 2026

A pesar de la crisis que atraviesa Pumas, hay chances de que Efraín Juárez continúe en el club en 2026.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Efraín Juárez, el entrenador de Pumas
© Getty ImagesEfraín Juárez, el entrenador de Pumas

Pumas UNAM jugará el próximo domingo un partido fundamental para lo que son sus aspiraciones de alcanzar el Play-In del Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez recibe a Xolos en CU en lo que será la penúltima jornada del torneo y solo le sirve la victoria.

Publicidad

La figura del entrenador de los Felinos ha sido muy cuestionada en los últimos meses debido a los malos resultados de Pumas. El club auriazul no gana desde hace siete partidos en la Liga MX e incluso hay posibilidades de que el equipo no llegue al Play-In.

Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, lanza tremenda burla a Pumas que enfurece a la afición auriazul

ver también

Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, lanza tremenda burla a Pumas que enfurece a la afición auriazul

Por este motivo han surgido rumores acerca de la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, dio más detalles del pensamiento de la directiva auriazul acerca de lo que podría ocurrir con el técnico.

Los escenarios a futuro con Efraín Juárez

“Una vez que termine el torneo harán una evaluación sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal. Dentro de las entrañas de la institución no están contentos, pero asumen que las cosas que ocurrieron no fueron culpa exclusivamente de Efraín Juárez“, comentó en un inicio el reportero en su canal de Youtube.

Publicidad
El futuro de Efraín Juárez en Pumas corre riesgo (Getty Images)

El futuro de Efraín Juárez en Pumas corre riesgo (Getty Images)

Aunque César Luis Merlo aclaró que mucho puede influir el resultado final del Apertura 2025, el comunicador no descartó la continuidad de Efraín Juárez para el Clausura 2026. “No lo veo afuera como se dice en muchos lados”, aseguró el especialista en el mercado de fichajes.

¿Martín Anselmi a Pumas?

Por último, también surgió el nombre de Martín Anselmi como posible reemplazante de Efraín Juárez. En relación a este tema, César Luis Merlo aseguró que hasta el momento no hubo ningún contacto entre el técnico argentino y la directiva de Pumas.

Publicidad

Pero, en caso de que existiese un llamado en el futuro ante una eventual salida de Efraín Juárez, el reportero cree que Martín Anselmi no iría a Pumas porque esperaría la chance de regresar a México con un equipo con el que realmente pueda pelear el título de la Liga MX.

En síntesis

  • Pumas jugará contra Xolos el próximo domingo en CU por el Apertura 2025.
  • Efraín Juárez en Pumas no gana desde hace siete partidos en la Liga MX.
  • El periodista César Luis Merlo no descartó la continuidad de Efraín Juárez para el Clausura 2026.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Horror en Cruz Azul: el relato de un testigo sobre la muerte de Rodrigo Mondragón
Cruz Azul

Horror en Cruz Azul: el relato de un testigo sobre la muerte de Rodrigo Mondragón

¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas
América

¿James Rodríguez al América? Destapan la postura de Las Águilas

¿Afuera de los cuartos? La novedad de la salud de Alexis Vega que preocupa a todo Toluca
Toluca FC

¿Afuera de los cuartos? La novedad de la salud de Alexis Vega que preocupa a todo Toluca

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el México vs Italia Sub 17 femenil?
Futbol Femenil

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el México vs Italia Sub 17 femenil?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo