Efraín Juárez se fue de Pumas UNAM: confirman la salida del entrenador

El DT terminó confirmando los rumores que lo ponían fuera del equipo y se despidió de los Felinos.

Lo atractivo de las telenovelas es que mantienen en vilo a los espectadores hasta el final, porque genera intriga cuál va a ser el desenlace. Bueno, la de Efraín Juárez y Pumas UNAM parece haber encontrado certezas luego de que se confirmara que el entrenador no seguirá al frente del reciente subcampeón de la Liga MX.

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La información fue revelada por René Tovar para Diario Récord. Lo que comunicó el periodista es que el vínculo entre Juárez y la directiva de Pumas se desgastó al punto de llegar a dar por terminada la relación en malos términos, a pesar de que llegó a existir una predisposición de extender el vínculo.

Efraín Juárez ya no es entrenador de Pumas UNAM

“Se acabó la película, se acabó el suspenso, no habrá más Efraín Juárez en Pumas. La historia terminó y no terminó del todo bien“, expresó Tovar en un breve compartido en redes sociales. Ahora, comenzarán los juegos de especulaciones para intentar descifrar las razones que alejaron al entrenador definitivamente de los Felinos.

Efraín Juárez se quedó a las puertas de darle un título a Pumas UNAM. (GETTY IMAGES)

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Tras la derrota con Cruz Azul en el último suspiro de la gran final del Clausura 2026, todo parecía indicar que Juárez iba a dar un paso al costado, pero la teoría fue desbaratada a las pocas horas. De hecho, su confirmación se sostuvo con el paso de los días, aunque ninguna versión se trataba de algo oficial. Finalmente, Efraín terminó dándole paso a las afirmaciones iniciales.

Al frente de Pumas, Efraín tuvo una campaña más bien exitosa que se quedó sin la cereza del pastel. En cuanto a los números fríos, el entrenador acumuló un total de 60 partidos con 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas desde su llegada a principios de 2025. Por lo pronto, la directiva Universitaria ya se encuentra manos a la obra para conseguir un DT pensando en la segunda mitad del año.

En síntesis

Efraín Juárez no seguirá como director técnico de los Pumas UNAM , según Diario Récord.

no seguirá como director técnico de los , según Diario Récord. Los Felinos resultaron subcampeones de la Liga MX tras perder la final ante Cruz Azul .

de la Liga MX tras perder la final ante . El periodista René Tovar confirmó en redes sociales la salida definitiva del entrenador mexicano.