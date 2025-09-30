Lisandro Magallán estuvo por dos años en Pumas UNAM y en este 2025 se tomó la decisión de que no siga en el equipo ya que había cumplido un ciclo en el futbol mexicano. El defensor central decidió regresar a su país para continuar su carrera y la institución que lo fichó fue Vélez Sarsfield, por pedido expreso de Guillermo Barros Schelotto.

El actual entrenador del club argentino ya lo había dirigido en Boca Juniors y confiaba plenamente en sus condiciones para afrontar el resto del año con la intención de conseguir resultados importantes. Sin embargo, la historia no salió como se esperaba.

El nivel de Magallán no ha sido el mejor hasta el momento y ya fue vetado por gran parte de la afición. Los seguidores de Vélez comenzaron a pedir su salida desde hace varias semanas debido a algunos errores puntuales que terminaron en goles en contra.

Este lunes, el futbolista con pasado en el equipo universitario volvió a fallar tras un mal control de balón que derivó en un tanto de su rival, pero afortunadamente luego dieron vuelta el encuentro. Más allá de eso, la afición explotó contra él.

Los duros comentarios de los aficionados de Vélez

Las críticas no tardaron en llegar y las redes sociales se llenaron de mensajes en su contra. ”Escuché algunos silbidos a Magallán apenas empezó el partido y me parecía demasiado. Ya luego de esto no, no hay vuelta atrás. Es el tercer gol que regala en el campeonato, más la expulsión. Ciclo terminado”, expresó un usuario.

Otros comentarios fueron todavía más duros: ”Lo de Magallán ya ni siquiera es amateur. Es menos que eso”, escribió un aficionado. Y otro fue tajante: ”Basta de Magallán”. Todo esto refleja el difícil presente que atraviesa el defensor en su regreso al futbol argentino.

