Pumas UNAM sufrió un golpe de realidad en el Torneo Apertura 2025 y quizás no es tan candidato al título como se pensaba en un principio tras ser uno de los equipos que mejor se reforzó para esta nueva temporada. Los dirigidos por Efraín Juárez cayeron por 4-1 en el Estadio Ciudad de Deportes ante América por la jornada 11 del certamen.

El equipo universitario se había ido en ventaja al entretiempo gracias al gol de Jorge Ruvalcaba, sin embargo, en la segunda mitad el equipo local fue contundente y dio vuelta el marcador con un doblete de Alejandro Zendejas, un gol de Zuñiga y otro de Angulo en propia puerta. La derrota dejó a Pumas en una situación complicada en la tabla y encendió las alarmas en la afición y la directiva.

Efraín Juárez volvió a ser protagonista en el encuentro tras ser nuevamente expulsado por el árbitro. El entrenador de Pumas se enojó y dejó fuertes palabras para el cuerpo arbitral que hicieron que vea la tarjeta roja. La situación generó gran polémica y comentarios inmediatos en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron a la fuerte reacción del DT.

Estas actitudes no están cayendo bien en la comisión directiva y ya se empezó a analizar el futuro del entrenador que está en la cuerda floja ya que no ha encontrado el funcionamiento del equipo ni tampoco los resultados que se esperaban.

El equipo universitario deberá trabajar en corregir errores defensivos y ofensivos para no alejarse de los puestos de playoffs, ya que todavía hay margen de mejora y algunos encuentros clave se vienen en las próximas semanas que podrían cambiar la percepción sobre su rendimiento.

¿Qué fue lo que dijo Efraín Juárez?

El periodista León Lecanda reveló que varias fuentes confirmaron que esta fue la dura frase de Juárez contra los árbitros: “ching*en a su madre todos”. Es por este motivo que el DT podría ser sancionado de dos a tres partidos tras los insultos, lo que generaría aún más preocupación dentro del club.

