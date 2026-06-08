El entrenador argentino no seguirá en los Tuzos y los universitarios negocian para que llegue al banquillo.

La salida de Efraín Juárez fue un golpe muy duro para Pumas, especialmente por el gran trabajo que había realizado durante la última temporada. El entrenador logró devolverle protagonismo al equipo y consiguió resultados que ilusionaron a los aficionados con volver a pelear por cosas importantes.

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Sin embargo, las diferencias entre el técnico y la directiva terminaron siendo determinantes. A pesar de los buenos resultados obtenidos dentro del campo de juego, las partes no lograron ponerse de acuerdo en algunos aspectos fundamentales y finalmente se tomó la decisión de separar sus caminos.

A partir de ese momento comenzaron a sonar varios nombres para ocupar el cargo. Entre los principales candidatos aparecieron Memo Vázquez y Robert Dante Siboldi, dos entrenadores con experiencia en el futbol mexicano y que fueron vinculados rápidamente con el conjunto universitario.

No obstante, ninguno de ellos sería el elegido. De acuerdo con la información revelada por Paco Montes en Fox Sports, el principal apuntado por la directiva auriazul es Esteban Solari, quien recientemente quedó desvinculado de Pachuca y actualmente se encuentra libre para asumir un nuevo desafío.

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El entrenador argentino viene de realizar una destacada campaña al frente de los Tuzos. Bajo su conducción, Pachuca alcanzó las semifinales del torneo y justamente fue Pumas el equipo que terminó eliminándolo, en una serie que dejó una muy buena imagen del trabajo realizado por Solari.

Comunicado de Pachuca sobre la salida de Esteban Solari

“Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución. Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento y deseándoles mucho éxito”, escribieron en sus redes sociales.

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