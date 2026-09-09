El atacante se marcha de Pumas de manera definitiva y se revelaron los pormenores de la venta.

Luego de haberse conocido la posibilidad en el día de ayer, en una ‘negociación express’ Guillermo Martínez se convirtió en refuerzo de Tigres. El delantero mundialista no estaba cómodo en CU, pidió ser transferido y rápidamente se acordaron los términos. Así, concluirá una etapa extensa de su carrera profesional dentro de México.

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Hace instantes se llegó al entendimiento total entre las partes y Pumas se desprenderá de ‘Memote’ de manera definitiva. Aunque se llegó a especular con una cesión, finalmente el atacante saldrá de los ‘Universitarios’ de forma permanente. Se arregló una cifra de traspaso y Tigres adquirirá la ficha del experimentado artillero.

Según informó minutos atrás Agustín Martínez de León, los ‘Felinos’ recibirán ¡2.5 millones de dólares! por la transferencia de Guillermo Martínez al conjunto de Nuevo León. De tal modo, Tigres se quedará con la totalidad del pase del jugador y sus derechos económicos y federativos. Pumas tendrá ese ingreso y se ‘olvidará’ del Memote hacia delante.

Más allá de la opinión que cada aficionado pueda tener sobre el valor de Guillermo Martínez, lo cierto es que en seis meses vencía su contrato y podía irse libre. El ‘Memote’ tenía vínculo con Pumas hasta diciembre, fecha en la cual podía dejar el club gratis. Al menos de esta manera, la institución recibirá dinero por su salida del equipo.

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Ese es el lado positivo de la negociación, por la fecha de expiración contractual, aunque también hay una parte negativa. Es que Pumas lo había comprado inicialmente por 4 millones, más de un millón y medio de la suma por la que ahora lo vendrá a Tigres. No solo no pudo recuperar la inversión sino que salió perdiendo en ese sentido.

Tigres fichó a un jugador de Selección [Foto: Getty]

Si bien la directiva no estaba muy convencida de vender al Memote, el jugador insistió en que no quería quedarse por considerar que no contaba con los minutos deseados. El futbolista platicó con Víctor Manuel Vucetich, entrenador interino de Tigres, quien le expresó su deseo de contar con él y así no dudó en presionar para salir.

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Con el trato hecho entre ambos clubes, Guillermo Martínez se presentará este jueves en Monterrey para cumplir con los trámites administrativos de su fichaje por Tigres. Esteban Solari ya sabe que no contará con él, por más que lo venía utilizando poco, y es un futbolista menos dentro del grupo que afrontará el juego de mañana ante León.