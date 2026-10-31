Pumas le comprará a Toluca a Robert Morales

Pumas todavía tiene la oportunidad de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 y mucho de esto se debe al trabajo que se ha hecho en la delantera de varios de sus elementos, uno de ellos Robert Morales, quien parece ser clave en el cuadro de Esteban Solari.

Publicidad

Robert Morales se queda en Pumas

Sin embargo, este sábado se dio a conocer una buena noticia para la afición auriazul respecto a este mismo jugador. Y es que de acuerdo con César Luis Merlo en Súper Deportivo, la directiva universitaria ya empezará los trámites para su continuidad.

Hay que mencionar que está cedido a préstamo por parte de Toluca, la condición era tenerlo un año con opción a compra. Algo que sí hará válida la escuadra del Pedregal para quedarse con el delantero y pagar 5 millones de dólares a pagar en diferentes cuotas.

La misma fuente revela que el día de mañana, domingo 1 de noviembre, el representante de Morales estaría llegando a la Ciudad de México para hablar con la directiva y de esa manera negociar cuál sería el nuevo contrato del futbolista para lo que viene.

Publicidad

El delantero durante este Apertura 2026 ha disputado un total de 1, 244 minutos en 14 enfrentamientos de los cuales en todos ha sido titular y tiene una cifra de cuatro anotaciones en estos partidos, por lo que su continuidad es clave para los universitarios.

En síntesis