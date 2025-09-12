La afición de Pumas UNAM recibió la peor noticia en las últimas horas de esta ventana de transferencias: es que esta tarde se cayó la última posibilidad de fichar un ‘9’ para jerarquizar la ofensiva del conjunto auriazul. Cuando había algunas señales de que la situación podía encaminarse a un final feliz, todo se derrumbó y hay preocupación en el cuerpo técnico.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, que siguió día a día la novela del centrodelantero, se frustró la llegada de Ezequiel Ávila, atacante argentino que está jugando en España y había mostrado inicialmente predisposición para sumarse. En el cierre de registros, dejó a los ‘Universitarios’ con las manos vacías luego de intensas conversaciones entre las partes.

De acuerdo a la información detallada por el reportero, pese a que deportivamente el futbolista había levantado el pulgar para incorporarse, el club no llegó a un acuerdo económico por el contrato del jugador, condición imprescindible para que la operación pudiese alcanzar buen puerto. Pumas no pudo igualar las exigencias del argentino, que no cedió un centímetro.

Ezequiel Ávila, otro delantero que no irá a Pumas [Foto: Getty]

Se trata de una situación desafortunada para Pumas UNAM ya que el escenario era favorable: había un acuerdo de palabra con Betis para la cesión del delantero, pero al no haber consenso con ‘Chimy’ Ávila y su representante, el fichaje no puede realizarse. Pese a la luz verde del equipo dueño de su ficha, la dificultad del arreglo con el futbolista ha trabado todo.

Contemplando estas circunstancias, se comprende también por qué no pudo fichar a Anthony Martial, con quien los ‘Universitarios’ negociaron hasta último momento pero se los arrebató Monterrey, con muchos más recursos económicos, que terminó pagándole un salario de ¡4 millones y medio de dólares por año! Así, las condiciones se vuelven adversas para los de CU.

En este contexto, lo cierto es que está prácticamente descartada la chance de que arribe un atacante en las últimas horas del mercado de verano. El registro cierra a las 23.59 horas de este viernes 12 de septiembre, y luego de la caída del fichaje de Chimy Ávila, parece difícil que surja una posibilidad “express” en una operación a contrarreloj. Efraín Juárez se lamenta…