Luego de superar una lesión y una larga inactividad, finalmente Aaron Ramsey no solo debutó con Pumas UNAM en la Liga MX, sino que rápidamente también dejó en claro la calidad de jugador que es luego de marcar con pocos minutos disputados.

Cabe recordar que el jugador le dio la victoria a los Universitarios por la Jornada 7 del Apertura 2025 ante Atlas en la última pelota del partido bajo una lluvia torrencial. El galés dio una muestra de carácter para con los compañeros y le demostró a la afición sus ganas de estar.

En las últimas horas, el propio jugador reveló por qué terminó fichando por la institución capitalina en diálogo con Mediotiempo: “Creo que el haber tenido conversaciones con Efraín (Juárez) fue crucial“. El europeo dejó en claro la importancia de haber hablado con el entrenador.

Aaron Ramsey marcó con apenas un puñado de minutos con la playera de Pumas UNAM. [Foto: Getty Images]

Además, agregó puntos que lo entusiasmaron: “Con el éxito que ha logrado tener en su joven carrera hasta ahora y las ideas que tiene para el equipo y para mí, me emocionó mucho eso. Obviamente el representar a este gran equipo fue algo que acepté de lleno”.

Por otro lado, habló sobre la chance de jugar el Mundial 2026 con la Selección Galesa: “No es un secreto que es un sueño para mí el poder clasificar al Mundial con Gales. Pero ahorita estoy concentrado aquí con Pumas. Soy jugador de Pumas y quiero tener éxito aquí, quiero demostrarles de lo que soy capaz y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Así que será lo que será con Gales, así que ahora debo concentrarme y mantenerme en la mejor forma posible para Pumas en este momento”.

¿Cuándo juega Pumas UNAM por el Apertura 2025?

De cara a la vuelta a la actividad tras el parón por la Fecha FIFA, Pumas UNAM estará jugando por la Jornada 8 del Apertura 2025 el próximo viernes 12 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante ante Mazatlán en el Estadio El Encanto.