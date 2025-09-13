Pumas UNAM logró su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2025 luego de lo que fue el triunfo por 4-1 ante Mazatlán en el partido de este viernes. Al equipo de Efraín Juárez le venía costando sumar de a 3 puntos y estos últimos dos resultados le dan un buen envión.

Guillermo Martínez convirtió un doblete y José Juan Macías anotó otro de los goles de Pumas en la victoria ante Mazatlán. Pumas buscó durante todo el mercado un delantero extranjero de jerarquía y no pudo concretarlo pese a sus intentos de fichar a Anthony Martial primero y a Chimy Ávila segundo.

La directiva auriazul hizo un último intento el viernes, en el último día del mercado, por el delantero del Betis. Pero Pumas no pudo llegar a un acuerdo con el argentino. Luego del triunfo por la Liga MX, Efraín Juárez destacó tanto a Guillermo Martínez como a José Juan Macías.

“Hoy tenemos dos delanteros que han sido seleccionados nacionales, mexicanos y que bueno, más allá de jugárnosla, la realidad es que para mí es un orgullo hoy que mis dos nueves sean nacionales. Se los puedo decir totalmente tranquilo que me van a aportar muchísimo”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

Guillermo Martínez convirtió un doblete ante Mazatlán (Getty Images)

“Estamos felices nosotros en la planeación que teníamos. Contar con dos nueves mexicanos no es fácil. Creo que no hay otro equipo que juega con puros mexicanos. Estamos muy contentos por ellos dos y por el equipo porque me parece que merecemos una victoria así contra un rival”, agregó Efraín Juárez.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Luego de las victorias ante Atlas y Mazatlán, Pumas trabajará y se preparará para recibir en CU a Tigres el próximo sábado 20 de septiembre. Será un duelo clave para el equipo de Efraín Juárez considerando que se enfrentará con uno de los rivales más difíciles del torneo.