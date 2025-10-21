Pumas UNAM recibe este miércoles en CU a Atlético San Luis por la Jornada 14 de la Liga MX. Al equipo de Efraín Juárez solo le quedan cuatro partidos para asegurar su lugar en el Play-In y cada partido toma gran relevancia en esta recta final del torneo.

Una de las principales incógnitas para este juego está relacionada con la presencia de José Juan Macías. El delantero de Pumas tuvo que ser sustituido en el minuto 32 de la primera mitad del encuentro ante Rayados luego de lesionarse, un hecho que le trajo malos recuerdos al futbolista por el calvario que vivió.

El momento de la lesión generó malos augurios debido a que José Juan Macías sintió la molestia sin haber sido golpeado o por disputar un balón con un rival. Sin embargo, unas horas después de lo sucedido y tras los estudios pertinentes, las noticias son positivas.

José Juan Macías no estaría lesionado

De acuerdo a lo informado por el periodista Rodrigo Tovar de Fox Sports, José Juan Macías no tiene ninguna lesión importante y están esperando a que le baje la inflamación para determinar con precisión el diagnóstico. Efraín Juárez puede ilusionarse en contar con el delantero en los próximos partidos.

José Juan Macías no tendría ninguna lesión grave (Imago7)

Asimismo, el propio futbolista compartió en su cuenta de Instagram una historia de Daniella Durán, amiga y presentadora colombiana, que le dio calma a todos en CU: “Hermanas, está bien, no se rompió. Está listo para el próximo partido“, escribió en la foto en la que se lo ve sonriente a José Juan Macías.

Parece difícil que el delantero esté disponible para el juego de este miércoles frente a Atlético San Luis por el poco tiempo que transcurrió del susto del sábado pasado, pero si todo marcha bien José Juan Macías podría volver a jugar con Pumas el sábado contra Club León.

José Juan Macías ha tenido un buen impacto desde su llegada a Pumas. Había pocas expectativas con él por su calvario de lesiones, pero el delantero fue sumando minutos y aportándole al equipo con 2 goles y 2 asistencias. Además, tras la lesión de Guillermo Martínez, su presencia se volvió aún más fundamental.