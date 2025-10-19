Es tendencia:
La advertencia del auxiliar de Efraín Juárez a toda la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM ante Rayados

El auxiliar de Juárez habló luego de lo que fue la igualdad de Pumas ante los regios en el Gigante de Acero y sorprendió con sus declaraciones.

Por Ramiro Canessa

Las declaraciones del auxiliar de Efraín Juárez.
© Getty ImagesLas declaraciones del auxiliar de Efraín Juárez.

Pumas UNAM venía de pasar por una crisis importante en las últimas jornadas del Torneo Apertura 2025 y se había empezado a poner en duda el futuro de su entrenador, Efraín Juárez, que no le estaba encontrando la vuelta a su equipo a pesar de contar con grandes jugadores.

Después de tres derrotas al hilo, el equipo universitario tenía una durísima prueba ante uno de los mejores equipos del campeonato y tenía que jugarlo como una final para conseguir un buen resultado, sabiendo que peligraba su lugar en el Play-In.

Ayer por la noche, igualaron 1-1 ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero y si bien querían ganar, consiguieron un punto contra un gran equipo y de visitante. Este resultado puede ser clave para las próximas jornadas que tienen que disputar.

Efraín no pudo dirigir tras ser sancionado por tres fechas hace unas semanas atrás y en su lugar estuvo su auxiliar, Luis Pérez, que en conferencia de prensa le mandó una advertencia a todos los equipos de México a los que se va a enfrentar de ahora en más.

La advertencia del auxiliar de Efraín Juárez

“Los muchachos hoy lo hicieron magníficamente, trabajaron muy bien. Pumas ha sido un equipo que ha jugado de tú a tú en cualquier campo, con mucha alegría, con ganas, con grandes riesgos y obviamente que eso no es fácil. Siempre hemos comentado que mientras esté en nuestras manos, vamos a competir al 100 por ciento”, afirmó Luis Pérez.

“Pero para hacer importante este punto tendremos que hacer un partido muy interesante, muy importante contra un rival como es San Luis, el próximo miércoles en CU”, agregó el auxiliar de Efraín Juárez, dejando claro que la exigencia seguirá para todo el equipo en los próximos compromisos.

