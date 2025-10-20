Es tendencia:
Los resultados que necesitan Pumas y Efraín Juárez para evitar el fracaso en la Liga MX

Pumas UNAM y Efraín Juárez necesitan un cierre prácticamente perfecto para seguir compitiendo en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Por Tomas Vetere

Pumas y Efraín Juárez, contra las cuerdas en el cierre de la fase regular
© ESPECIALPumas y Efraín Juárez, contra las cuerdas en el cierre de la fase regular

Después de cosechar tres derrotas consecutivas contra Chivas de Guadalajara, Club América y FC Juárez, Pumas UNAM sumó un importante punto en su visita al Estadio BBVA de Nuevo León. Con un gol de Alan Medina, los dirigidos por Efraín Juárez empataron 1-1 contra Rayados y tomaron un pequeño respiro en la tabla general de posiciones, que tan ahorcados los tiene en el cierre del torneo.

La advertencia del auxiliar de Efraín Juárez a toda la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM ante Rayados

ver también

ver también

La advertencia del auxiliar de Efraín Juárez a toda la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM ante Rayados

A falta de cuatro juegos para el fin de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, los de Ciudad Universitaria están ocupando el último lugar de la reclasificación con 14 unidades. Es cierto que, al momento, están consiguiendo el objetivo de no quedar eliminados de manera tempranera, pero dependerán de conseguir buenos resultados estas semanas para evitar un nuevo fracaso.

¿Qué necesita Pumas UNAM para clasificar a la Liguilla?

Pensar en conseguir un boleto de forma directa a los Cuartos de Final de la Liguilla suena casi utópico. Los dirigidos por Efraín Juárez se encuentran a 7 puntos de diferencia de Pachuca (último lugar que está consiguiendo su pase a dicha instancia) y solo quedan 12 unidades en juego, entendiendo además que en el medio hay otros tres clubes peleando por el mismo beneficio.

El objetivo principal de los del Pedregal para esta recta final será el de aprovechar que dependen de sí mismos para ingresar en el Play-In, ocupando el décimo lugar de las colocaciones que hoy están cuidando con su nombre. Los Universitarios deben sumar más puntos que sus inmediatos perseguidores.

Pumas UNAM, en los próximos cuatro encuentros, necesita cosechar más puntos que rivales directos como Atlético de San Luis, Santos Laguna, Atlas, Club León, Mazatlán FC y Gallos Blancos de Querétaro. Serán semanas de definiciones importantes para el equipo y, más que nada, para su entrenador, Efraín Juárez.

Los últimos partidos de Pumas UNAM en la Liga MX

Pumas jugará 3 de los últimos 4 partidos del torneo en CU (Getty Images)

  • Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis / Miércoles 22 de octubre
  • Club León vs. Pumas UNAM / Sábado 25 de octubre
  • Pumas UNAM vs. Xolos de Tijuana / Domingo 2 de noviembre
  • Cruz Azul vs. Pumas UNAM / Sábado 8 de noviembre
tomas vetere
Tomas Vetere
