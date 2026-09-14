Pumas perdió por 3-0 con Chivas y el bicampeón con el equipo salió a cuestionar a la institución por su pérdida de identidad.

Pumas sufrió una dura derrota por 3-0 ante Chivas este domingo y el club auriazul se ubica 10° en la clasificación de la Liga MX. La institución ha empeorado en los últimos meses del subcampeonato pasado y así lo hizo saber Francisco Palencia, exjugador del equipo.

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El bicampeón con Pumas, y más conocido como Paco, habló en Fox Sports y mencionó que Pumas como tal perdió su identidad. “En una institución como Pumas, con tantos partidos que no funcionan bien más allá del resultado, no ataca, no defiende, no ha encontrado esa identidad que le había devuelto Efraín (Juárez)“.

“El torneo pasado tenía una identidad de ir por el partido, de ser un equipo incómodo para cualquiera. Ahora no es ni incómodo, le pasan por encima muy fácil. La directiva debe de saber que está perdiendo una identidad y no lo digo yo, lo decimos muchos que pasamos por Pumas. Ninguno de nosotros era pecho frío. Y ahora yo veo un equipo muy pecho frío“, agregó Francisco Palencia en FOX Sports.

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Si bien el nombre de Efraín Juárez ya es historia, la figura del exentrenador aparece en cada mal resultado de Pumas porque la comparación es inevitable. El conjunto auriazul estuvo cerca hace unos pocos meses de cortar su sequía de 15 años sin títulos y ahora se encuentra en otro presente.

La actualidad marca que Pumas solo ganó uno de los últimos cinco partidos disputados en el Apertura 2026. Esteban Solari aún sigue en el cargo, pero el técnico argentino es cada vez más cuestionado y a los Felinos aún le quedan partidos complicados como contra Cruz Azul, Tigres, América y Rayados.

El paso de Paco Palencia por Pumas

Francisco ‘Paco’ Palencia jugó seis temporadas en Pumas y se retiró en noviembre de 2011, después de ganar dos títulos con el club auriazul. Con el equipo universitario convirtió 28 goles y dio 25 asistencias en 183 partidos.

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En síntesis