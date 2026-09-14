Pumas atraviesa un momento complicado y la continuidad de Esteban Solari está en duda, por lo que la IA analizó tres candidatos para tomar el banquillo universitario y eligió a su favorito.

Pumas no atraviesa su mejor momento en el Apertura 2026 y los resultados no son los esperados. El conjunto universitario no ha conseguido encontrar la regularidad necesaria y el rendimiento del equipo comienza a generar dudas entre los aficionados.

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La situación se complicó todavía más después de la goleada 3-0 ante Chivas, un resultado que pone en duda aún más el futuro del entrenador, Esteban Solari, que no está encontrando el rendimiento del equipo universitario. El cuerpo técnico necesita una reacción y los próximos partidos podrían ser importantes para definir su continuidad.

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Ante este panorama, la dirección técnica de Pumas comienza a ser un tema de debate. Si el club decidiera buscar un nuevo entrenador, existen diferentes perfiles que podrían hacerse cargo del equipo. La IA analizó tres opciones y eligió a uno como el candidato ideal para tomar las riendas del conjunto auriazul.

Los tres entrenadores que analizó la IA para Pumas

Nicolás Larcamón

Perfil: “Estratega pragmático, intenso y especialista en sacar el máximo rinde a plantillas sin nombres estelares.”

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Pros: “Transmite un estilo de juego agresivo, vertical y competitivo desde el primer día; ideal para levantar a un grupo golpeado.”

Contras: “Sus equipos suelen resentir el desgaste en la fase defensiva si no cuenta con marcadores de gran solvencia.”

Gonzalo Pineda

Perfil: “Hombre de la casa, formado en la cantera auriazul y con recorrido en los banquillos de la MLS.”

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Pros: “Posee el ADN del club, conoce la exigencia del entorno de Pedregal y cuenta con el respaldo de la afición para encarar un proyecto a mediano plazo.”

Contras: “Le falta experiencia dirigiendo bajo la presión mediática que implica un banquillo de los denominados ‘grandes’ en México.”

Jaime Lozano

Perfil: “Exjugador de la institución, perfil moderno y con amplio conocimiento del talento joven mexicano tras su paso por Selección.”

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Pros: “Prioriza el trato con el futbolista joven, entiende la filosofía institucional y propone un fútbol dinámico que conectaría rápido con la tribuna de CU.”

Contras: “Sus últimas experiencias a nivel de clubes han carecido de regularidad en resultados.”

El candidato ideal: Nicolás Larcamón

Finalmente, la IA se inclinó por Nicolás Larcamón como el entrenador ideal para Pumas: “Nicolás Larcamón se posiciona como el perfil idóneo para asumir la conducción táctica en Universidad Nacional. Larcamón ha demostrado en sus etapas en la Liga MX que no necesita procesos largos ni planteles multimillonarios para meter a sus equipos a competir en Liguilla. Pumas necesita resultados de inmediato para no dar por perdido el torneo.”

Otro punto destacado es su capacidad para sacar rendimiento de sus futbolistas. “Sabe armar bloques competitivos con presupuestos moderados, potenciando el nivel individual de jugadores golpeados anímicamente o que no venían rindiendo con el cuerpo técnico saliente.”

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Por último, la IA considera que su estilo puede encajar con lo que busca la afición universitaria: “Su propuesta de fútbol directo, valiente y de mucha intensidad física encaja con la mística que la afición exige ver en la cancha del Olímpico Universitario.”

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