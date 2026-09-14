Pumas se coloca 10° en la tabla de la Liga MX tras la derrota con Chivas y tiene que empezar a sumar puntos pensando en la Liguilla.

Pumas le había ganado el jueves pasado por 3-1 a Club León y parecía que el club auriazul comenzaría un buen estado de forma. No obstante, unos pocos días después, el equipo de Esteban Solari sufrió una dura derrota contra Chivas y el entrenador no dio excusas.

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De acuerdo al técnico argentino, sus futbolistas se quedaron sin energías en la segunda mitad y eso lo aprovechó Chivas para terminar ganando por 3-0. Con esta caída, Pumas se coloca 10° en la clasificación del Apertura 2026 y tiene que empezar a sumar puntos.

La palabra de Esteban Solari

“Es una derrota dura para nosotros. Intentamos poner la energía necesaria y durante 60 minutos la tuvimos, pero después del segundo gol no, nos encontramos con un equipo de mucha contundencia. Tiraron apenas 2 veces al arco en todo el primer tiempo”, comenzó diciendo Esteban Solari.

“Y en el segundo tiempo creo que la primera pelota también fue gol. Y eso nos golpeó, obviamente. Igualmente hay que corregir, pasar página y trabajar para para el próximo partido“, agregó el entrenador de Pumas, quien volvió a remarcar la falta de energía.

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🐾 Esteban Solari reconoce que @PumasMX perdió energía tras el segundo gol ante Chivas, aunque descartó utilizar el calendario como excusa:



“Nosotros jugamos el jueves, no hay ninguna excusa, pero después de 60 minutos nos quedamos sin la energía necesaria”. pic.twitter.com/9xBZuqfCsn — PressPort (@PressPortmx) September 14, 2026

“Nosotros jugamos el jueves, un partido importante a las 9 de la noche y no hay ninguna excusa, pero después de 60 minutos nos quedamos, obviamente, por el gol también, sin la energía necesaria para seguir reaccionando ante ese segundo gol. Pero ese es un tema nuestro, no hay excusas, por eso digo que el fútbol es eficacia y contundencia”, añadió Esteban Solari.

“Si nosotros después en el primer tiempo pateamos 10 tiros al arco y no pudimos hacer ningún gol, quiere decir que nos faltó esa contundencia. Pero de vuelta, son aspectos a corregir. Creo que tenemos que mejorar mucho nuestra fase defensiva. Concedemos goles que a veces parecen muy simples y son cosas que tenemos que nosotros hacernos cargo y corregir porque no nos puede pasar a este nivel“, concluyó el DT de Pumas.

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El próximo partido de Pumas

Luego de la derrota por 3-0 frente a Chivas de este domingo, ahora el conjunto auriazul viajará a Jalisco para enfrentar el próximo sábado a Atlas por el partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

En síntesis