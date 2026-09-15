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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ain vs. Al-Nassr por la AFC Champions League

Al-Ain y Al-Nassr se enfrentan por la AFC Champions League. Revisa las alineaciones que presentan ambos equipos para el partido, con Cristiano Ronaldo y Joao Félix en el conjunto saudí.

Al-Nassr debuta en la AFC Champions League.
© Getty ImagesAl-Nassr debuta en la AFC Champions League.

Desde las 10:00 horas de la CDMX, Al-Nassr se enfrenta a Al-Ain por la AFC Champions League en busca de un triunfo importante en la competición internacional.

Este será el primer partido para ambos equipos en el certamen, por lo que buscarán comenzar de la mejor manera y sumar sus primeros puntos. Al-Nassr llega con buenas sensaciones después de su inicio de temporada en la Saudi Pro League.

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El equipo de Cristiano Ronaldo atraviesa un buen momento en el campeonato local, donde ganó 5 de los 7 partidos que disputó. En los dos encuentros restantes, consiguió un empate y sufrió una derrota, por lo que ahora buscará trasladar ese rendimiento a la Champions League.

Alineación de Al-Ain

  • Khalid Eisa
  • Rami Rabia
  • Ben Khaleq
  • Dorde Skoko
  • Valentino Lazaro
  • Rafael Rodrigues
  • Abdoul Traoré
  • Kaku
  • Matías Palacios
  • Jonatas Santos
  • Giorgos Giakoumakis

Alineación de Al-Nassr

  • Al-Aqidi
  • Al-Amri
  • Mohamed Simakan
  • Al-Boushal
  • Salem Alnajdi
  • Angelo Gabriel
  • Samú Costa
  • Kingsley Coman
  • Sadio Mané
  • Cristiano Ronaldo
  • Joao Félix
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Dónde ver EN VIVO Al-Ain vs. Al-Nassr por la AFC Champions League: canales de TV y streaming

En sintesis

  • Cristiano Ronaldo encabeza la alineación titular de Al-Nassr ante Al-Ain hoy.
  • 10:00 horas de CDMX arranca el partido de la AFC Champions League.
  • Cinco triunfos en siete juegos registra Al-Nassr en la liga local.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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