¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ain vs. Al-Nassr por la AFC Champions League

Al-Ain y Al-Nassr se enfrentan por la AFC Champions League. Revisa las alineaciones que presentan ambos equipos para el partido, con Cristiano Ronaldo y Joao Félix en el conjunto saudí.

Desde las 10:00 horas de la CDMX, Al-Nassr se enfrenta a Al-Ain por la AFC Champions League en busca de un triunfo importante en la competición internacional.

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Este será el primer partido para ambos equipos en el certamen, por lo que buscarán comenzar de la mejor manera y sumar sus primeros puntos. Al-Nassr llega con buenas sensaciones después de su inicio de temporada en la Saudi Pro League.

El equipo de Cristiano Ronaldo atraviesa un buen momento en el campeonato local, donde ganó 5 de los 7 partidos que disputó. En los dos encuentros restantes, consiguió un empate y sufrió una derrota, por lo que ahora buscará trasladar ese rendimiento a la Champions League.

Alineación de Al-Ain

Khalid Eisa

Rami Rabia

Ben Khaleq

Dorde Skoko

Valentino Lazaro

Rafael Rodrigues

Abdoul Traoré

Kaku

Matías Palacios

Jonatas Santos

Giorgos Giakoumakis

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Alineación de Al-Nassr

Al-Aqidi

Al-Amri

Mohamed Simakan

Al-Boushal

Salem Alnajdi

Angelo Gabriel

Samú Costa

Kingsley Coman

Sadio Mané

Cristiano Ronaldo

Joao Félix

En sintesis