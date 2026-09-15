El 'Turco' se confesó sobre su futuro en los Diablos Rojos y se sorprendió ante quienes lo dan afuera.

Antonio Mohamed, uno de los entrenadores extranjeros más ganadores del futbol mexicano, no ha tardado en transformarse en leyenda en Toluca. Tras sus éxitos en Xolos, Monterrey y América, apenas año y medio le alcanzaron para incrementar ampulosamente el palmarés de los ‘Diablos Rojos’. Y el argentino sigue pensando en grande.

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Si bien el ‘Turco’ ya tiene seis títulos conseguidos en su paso por la institución, todavía conserva el hambre de gloria y de continuar llevando trofeos a las vitrinas del Toluca. Así, se sorprendió por quienes lo dan fuera en diciembre, donde expira el contrato vigente del estratega y su cuerpo técnico con el club luego de la última extensión.

En este último verano existió mucha incertidumbre en torno al futuro de Antonio Mohamed, pues había una cláusula de salida en junio dentro su vínculo. Sin embargo, decidió quedarse y no ejecutar esa disposición del contrato. Sumado a ello, en estas horas abrió la puerta a una renovación más allá del final del 2026 donde quedaría libre.

Turco Mohamed se refirió a su continuidad [Foto: Leagues Cup]

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“Hablan mucho del final y la verdad no es justo, lo mismo decían en junio que se terminaba y no terminó, ahora dicen lo mismo que termina y no sabés. Yo estoy disfrutando, cada vez que termina un semestre hago una evaluación de cómo me siento, de qué le puedo aportar al club, de si estoy al cien por ciento. Y si no bueno si en algún momento se tiene que terminar se terminará, pero estoy disfrutando el camino y el final luego veremos cuándo será. El único que puede decidir cuando pasa eso la directiva o yo, o me corren o me iré“, se explayó el Turco en una entrevista con ESTO En Línea.

En ese sentido, Antonio Mohamed aseguró que su camino en Toluca tiene mucho por recorrer aún. “Hoy estoy muy feliz y todos somos parte de la historia. Falta alguna copita más todavía. ¿Cuál es la que más quiero? La Intercontinental, esa es la que quiero, me encantaría. Todas las historias siempre tienen una final y esta esperemos prolongarla todo lo que se pueda y ganar todo lo que se pueda. Cuando yo me vaya no lo sabe nadie más que yo, no tengo pensado irme hoy, disfruto del momento”, sentenció el director técnico argentino que viene de ser campeón de la Leagues Cup.

Poniéndose la vara todavía alta y no queriendo todavía cerrar su etapa, el Turco Mohamed respondió sobre su legado en Toluca. “¿Si soy ídolo o no? No le doy tanta importancia hoy, las cuentas las voy a hacer al final, el día que me vaya miraré para atrás y pensaré en todo lo que dejé, pero no ahora. Hoy soy parte de la historia, estoy adentro y la seguimos escribiendo“, aseguró el entrenador escarlata, que confía en que se vendrá el séptimo trofeo muy pronto.

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Por último, el líder del proyecto futbolístico de los Diablos Rojos confesó que tiene muchas energías y ha mejorado en su profesión respecto a sus primeros días en el club. “Creo que todavía hay mejores versiones de mí, me siento cada vez mejor entrenador, cada vez más experimentado. Creo que lo mejor está por venir. Estoy muy contento acá y pensando en seguir ganando, no me quiero quedar con lo que hicimos y conformarme con eso. El club me ha dado estabilidad emocional, las herramientas para poder ganar, estoy muy feliz aquí”, concluyó el timonel del Toluca. ¿Habrá Mohamed 2027?