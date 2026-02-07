Luego de una semana muy intensa con noticias de todo tipo, el Club América sale al terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar un duelo clave. Las ‘Águilas’ recibirán en casa al CF Monterrey, en la continuidad de la quinta jornada del Torneo Clausura. Un partidazo que atará al espectador al sofá en la noche del sábado.

A minutos del pitazo inicial del partido del día de la fecha, André Jardine dio a conocer la formación que comenzará el encuentro ante Rayados. Dentro de los elegidos del DT, no aparece Raphael Veiga, flamante refuerzo azulcrema. El talentoso volante brasileño no comenzará el juego y muchos aficionados lo reclamaron en la previa.

No obstante, el ex Palmeiras sí aparece en la banca de suplentes en la delegación que llegó al recinto para afrontar el encuentro. El cuerpo técnico irá dosificando sus minutos para que tenga una buena adaptación. El entrenador y su staff consideraron que mandarlo a jugar de entrada como su debut en un partido tan importante no sería llevarlo adecuadamente.

Con la ausencia de Raphael Veiga entre los titulares, la alineación del América para medirse ante Rayados de Monterrey iniciará de la siguiente manera: Malagón; Álvarez, Reyes, Cáceres, Borja; Dos Santos, Dourado, Sánchez; Rodríguez, Zendejas y Martín. Un once altamente competitivo para chocar ante un contrincante de plantilla y recambio muy poderosos.

Más allá de la decisión de no colocar al brasileño, el cuerpo técnico tiene en mente que Raphael Veiga haga su estreno esta noche ante ‘La Pandilla’. De hecho, en la antesala del partido, cuando los jugadores llegaron al vestidor, el propio mediocampista subió una foto a redes mostrando su playera. Todos en el estadio estarán esperando la modificación de Jardine para el complemento.

La historia que publicó Raphael Veiga en Instagram antes del juego.

¿A qué hora y dónde ver América vs. Rayados por el Clausura 2026?

El partido Club América vs. Rayados de Monterrey se disputará HOY sábado 7 de febrero, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes, a partir de las 21.00 horas del Centro de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, se podrá sintonizar por las pantallas de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime Youtube.

