Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Por qué no juega Raphael Veiga en América vs. Rayados por el Clausura 2026 de la Liga MX

El crack brasileño no forma parte de la nómina de las 'Águilas' para el partido de esta noche en CDMX. La razón.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Raphael Veiga no salta al campo ante Monterrey.
© AméricaRaphael Veiga no salta al campo ante Monterrey.

Luego de una semana muy intensa con noticias de todo tipo, el Club América sale al terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar un duelo clave. Las ‘Águilas’ recibirán en casa al CF Monterrey, en la continuidad de la quinta jornada del Torneo Clausura. Un partidazo que atará al espectador al sofá en la noche del sábado.

Publicidad

A minutos del pitazo inicial del partido del día de la fecha, André Jardine dio a conocer la formación que comenzará el encuentro ante Rayados. Dentro de los elegidos del DT, no aparece Raphael Veiga, flamante refuerzo azulcrema. El talentoso volante brasileño no comenzará el juego y muchos aficionados lo reclamaron en la previa.

No obstante, el ex Palmeiras sí aparece en la banca de suplentes en la delegación que llegó al recinto para afrontar el encuentro. El cuerpo técnico irá dosificando sus minutos para que tenga una buena adaptación. El entrenador y su staff consideraron que mandarlo a jugar de entrada como su debut en un partido tan importante no sería llevarlo adecuadamente.

Grupo Pachuca ficharía a un viejo anhelo del Club América y Santiago Baños para el Oviedo

ver también

Grupo Pachuca ficharía a un viejo anhelo del Club América y Santiago Baños para el Oviedo

Con la ausencia de Raphael Veiga entre los titulares, la alineación del América para medirse ante Rayados de Monterrey iniciará de la siguiente manera: Malagón; Álvarez, Reyes, Cáceres, Borja; Dos Santos, Dourado, Sánchez; Rodríguez, Zendejas y Martín. Un once altamente competitivo para chocar ante un contrincante de plantilla y recambio muy poderosos.

Publicidad

Más allá de la decisión de no colocar al brasileño, el cuerpo técnico tiene en mente que Raphael Veiga haga su estreno esta noche ante ‘La Pandilla’. De hecho, en la antesala del partido, cuando los jugadores llegaron al vestidor, el propio mediocampista subió una foto a redes mostrando su playera. Todos en el estadio estarán esperando la modificación de Jardine para el complemento.

La historia que publicó Raphael Veiga en Instagram antes del juego.

La historia que publicó Raphael Veiga en Instagram antes del juego.

¿A qué hora y dónde ver América vs. Rayados por el Clausura 2026?

El partido Club América vs. Rayados de Monterrey se disputará HOY sábado 7 de febrero, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes, a partir de las 21.00 horas del Centro de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, se podrá sintonizar por las pantallas de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime Youtube.

Publicidad
Rodrigo Aguirre, del América a Tigres: el ‘sacrificio’ para liberar la plaza de extranjero

ver también

Rodrigo Aguirre, del América a Tigres: el ‘sacrificio’ para liberar la plaza de extranjero

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Henry Martín será titular en el América después de varios meses
América

Henry Martín será titular en el América después de varios meses

Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Rayados vía TUDN y ViX: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026
Liga MX

Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Rayados vía TUDN y ViX: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados
América

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados

El primer gol de Germán Berterame con Inter Miami
Rayados de Monterrey

El primer gol de Germán Berterame con Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo