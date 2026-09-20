Esteban Solari destaca el plan de Pumas UNAM para Chino Huerta en su vuelta a la Liga MX

El DT de Pumas destacó el trabajo del club para que el "Chino" Huerta se recupere de su lumbalgia, y haga su redebut en la Liga MX.

César “Chino” Huerta volvió a pisar el césped luciendo la playera de los Pumas de la UNAM, finalmente recuperado de sus molestias físicas. Más allá de no pasar del empate frente al Atlas, el director técnico Esteban Solari destacó la planificación del conjunto universitario para gestionar el retorno del atacante a la Liga MX.

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A pesar de que Ángel Azuaje adelantó al cuadro visitante en el marcador, Luís Esteves selló la igualdad 1-1 antes del silbatazo del primer tiempo, sin modificaciones en la pizarra durante el complemento. En la segunda mitad, Solari, elegido como DT de la jornada 7, dio entrada a César Huerta al minuto 69 en sustitución de Juninho para refrescar el ataque auriazul.

El “Chino“, quien concretó su regreso al club del Pedregal hace tres semanas tras su paso por el Anderlecht de Bélgica, observó los compromisos recientes ante León y Chivas desde la tribuna debido a una lumbalgia. Frente a los Zorros, el extremo completó su redebut en la Liga MX al disputar 21 minutos y registrar nueve intervenciones con el balón.

Volver a tener actividad representa un paso importante en la puesta a punto del dorsal 10. La última aparición oficial de Huerta se remontaba al 18 de junio con la selección mexicana frente a Corea del Sur, mientras que a nivel de clubes no sumaba minutos desde el 21 de mayo, cuando jugó 64 minutos en la victoria del Anderlecht 3-1 sobre el Sint-Truidense VV en la Pro League belga.

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El D.T. de la Jornada 7 🔝



La @LigaBBVAMX ha anunciado el día de hoy que nuestro entrenador, Esteban Solari, es elegido como el mejor D.T. de la Jornada 7



¡Grande Tano, vamos por más! 👏👏👏#SiemprePumas https://t.co/biJNiPeiJU pic.twitter.com/XDJQPMOBtw — PUMAS (@PumasMX) September 20, 2026

Solari sobre la vuelta de Huerta

Sin pretemporada previa y tras superar un proceso de rehabilitación, la directiva y el cuerpo técnico de la UNAM optaron por una reincorporación gradual para Huerta, pese a la urgencia del equipo por escalar a los primeros ocho puestos de la tabla. Aunque no lograron romper la paridad, Esteban Solari valoró de forma positiva el regreso de quien fuera la figura del plantel torneos atrás.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino detalló el plan de trabajo trazado por el club: “En el caso de César era importante que, después de la lumbalgia que tuvo, sumara minutos para su confianza. Habíamos programado que juegue 20 o 25 minutos y por suerte los pudo hacer de buena manera“.

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Solari también se refirió a la reaparición de Álvaro Angulo tras más de un mes fuera de actividad, enfatizando el valor de recuperar piezas clave para el cierre del torneo. “Estamos contentos con él, también con Angulo, que pudo volver después de esos meses de una lesión y completar 45 minutos. Creo que son jugadores que nos van a hacer mejores. Cuando estén al 100 por ciento y nos puedan dar su mejor versión, nos van a ayudar a lograr los objetivos que tenemos“, concluyó.

En síntesis