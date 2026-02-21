Quién pelea HOY sábado 21 de febrero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Las mejores velada de boxeo comienzan a tomar protagonismo en el 2026. Este sábado 21 de febrero aparecerá en escena una figura de primer nivel como Ryan García, con la misión de terminar con el reinado de Mario Barrios en el peso wélter, monarca del CMB que desea continuar sorprendiendo al mundo con sus habilidades.

Publicidad

Publicidad

En el T-Mobile Arena de Las Vegas, los estadounidenses se medirán ante los ojos del mundo. Aunque gran parte de los aficionados sostienen que llegó el momento de que García demuestre todo lo que se espera de él y que conquiste el deporte, mientras que otros afirman que Barrios está en una buena posición para extender el mal momento de una eterna promesa y consolidar su figura como campeón.

En cuanto a los números, García arrastra un lujoso récord de 24-2 con 20 victorias por la vía del nocaut. Por su parte, Barrios llega a este combate con números de 29-2-2. Lo que está claro es que la promesa de KO está intacta y que el show no defraudará a los aficionados.

El inicio del horario para la jornada que se desarrollará en California está previsto para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs en Buenos Aires. Toda la actividad del día podrá ser seguida de manera única y exclusiva a través de DAZN desde cualquier parte del mundo.

Publicidad

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 21 de febrero:

Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko | Peso supermedio

| Peso supermedio Frank Martin vs. Nahir Albright | Peso superligero

| Peso superligero Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka | Peso superligero

| Peso superligero Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado | Peso superligero

| Peso superligero Mario Barrios vs. Ryan García | Peso wélter

En síntesis