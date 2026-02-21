Ryan García vs. Mario Barrios: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El mundo del boxeo se paralizará este sábado 21 de enero con la espectacular pelea que tendrán Ryan García y Mario Barrios. La estrella del deporte buscará consagrarse campeón del peso wélter del CMB en una contienda que deberá destronar al monarca que busca extender su dominio en una división plagada de competitividad.

Publicidad

Publicidad

García viene de perder con Rolly Romero en su última presentación en mayo del año pasado, mientras Barrios empató con la leyenda Manny Pacquiao en julio de 2025, resultado que le permitió continuar siendo campeón. Ahora, será cuestión de dirimir si Ryan puede reafirmar el estatus de leyenda que se ganó a base de buenos resultados o si Mario continúa sin dar el brazo a torcer en la categoría.

Quien gane, y más si lo hace de forma contundente, tendrá la posibilidad de propulsar su carrera de manera impresionante. Un nuevo empezar para García como campeón del mundo despejaría el camino de todo tipo de dudas, mientras que a Barrios le permitiría callar a quienes afirman que no tiene el nivel necesario para resistir en la élite del deporte.

Está previsto que la cartelera principal tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México, 20:00hs de Buenos Aires y 18:00hs en Bogotá. Toda la actividad podrá seguida únicamente mediante DAZN y aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO en VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de la velada que tendrá grandes peleas de inicio a fin.

Publicidad

Publicidad

Cartelera completa de la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios

Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko | Peso supermediano

– Horario: 17:00hs aproximadamente del Centro de México

– Transmisión: DAZN

| Peso supermediano – Horario: 17:00hs aproximadamente del Centro de México – Transmisión: DAZN Frank Martin vs. Nahir Albright | Peso superligero

– Horario: a continuación de Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko

– Transmisión: DAZN

| Peso superligero – Horario: a continuación de Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko – Transmisión: DAZN Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka | Peso superligero

– Horario: a continuación de Frank Martin vs. Nahir Albright

– Transmisión: DAZN

| Peso superligero – Horario: a continuación de Frank Martin vs. Nahir Albright – Transmisión: DAZN Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado | Peso superligero

– Horario: a continuación de Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka

– Transmisión: DAZN

| Peso superligero – Horario: a continuación de Gary Antuanne Russell vs. Andy Hiraoka – Transmisión: DAZN Mario Barrios vs. Ryan García | Peso wélter

– Horario: a continuación de Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte Jurado

– Transmisión: DAZN

¿A qué hora empieza la cartelera de Ryan García vs. Mario Barrios?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Ryan García vs. Mario Barrios según país

México: 17:00hs

Colombia – Perú – Estados Unidos: 18:00hs

Chile – Argentina: 20:00hs

España: 00:00hs

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver la cartelera de Ryan García vs. Mario Barrios?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.

En síntesis