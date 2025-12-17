El Apertura 2025 fue uno de los momentos más importantes para Cruz Azul Femenil, el equipo venía jugando en La Noria durante torneos anteriores, pero al llegar a la Liguilla tuvo que disputar sus duelos en el Estadio Olímpico Universitario debido a que se requería la tecnología para el VAR y sólo en este sitio se tenía.

El hecho de que el equipo hubiera conseguido por primera vez una semifinal hizo que pusieran más seriedad en el proyecto y ahora les dieron una sede especial: el Estadio Centenario en Cuernavaca. Este lunes se hizo la presentación oficial del recinto que desde ahora será la casa de las celestes para los partidos que disputarán como locales.

¿Dónde está el nuevo estadio de Cruz Azul Femenil?

Este recinto se encuentra en Margarita Salazar número 15, Colonia Lienzo del Charro en Cuernavaca, Morelos. El inmueble se utilizaba para que se pudieran realizar actividades deportivas como atletismo, baloncesto y un área de gimnasio, por lo que ahora esto estará a disposición del conjunto femenil. Se encuentra aproximadamente a hora y media de la Ciudad de México.

¿Por qué hicieron el cambio?

De acuerdo con ESPN este sería un espacio en el que se contemplan sólo seis meses, ya que es muy probable que el equipo varonil también salga de Ciudad Universitaria y el plan no es que el equipo femenil esté de un lado a otro, además uno de los ideales de hacer este cambio es que lo morelenses tengan la posibilidad de empatizar más con el equipo.

El primer partido en el Estadio Centenario

Cabe mencionar que el primer partido del torneo no se jugará en esta cancha, ya que a las Celestes les toca ser visitantes ante León; por lo que será justamente un duelo bastante llamativo el que les tocará. En la J2 recibirán en este inmueble a Chivas el próximo sábado 15 de enero a las 15:45 horas del centro, por lo que será buen horario y en fin de semana.

En síntesis

La directiva encabezada por Víctor Velázquez, en conjunto con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó oficialmente al Estadio Centenario de Cuernavaca como el hogar de “La Máquina” Femenil para el Clausura 2026.

Ubicación: Margarita Maza de Juárez s/n, Col. Lienzo del Charro, Cuernavaca, Morelos.

Margarita Maza de Juárez s/n, Col. Lienzo del Charro, Cuernavaca, Morelos. Capacidad: El recinto puede albergar a 14,800 espectadores , ofreciendo una capacidad mucho mayor que las instalaciones de La Noria.

El recinto puede albergar a , ofreciendo una capacidad mucho mayor que las instalaciones de La Noria. Objetivo: La mudanza busca generar mayor arraigo, permitir una mejor cobertura mediática (que era restringida en La Noria) y brindar a las jugadoras el apoyo de una afición que demostró su entusiasmo durante la Liguilla pasada.

