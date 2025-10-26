Pumas UNAM igualó este sábado por 1-1 con Club León y amplió su racha negativa sin victorias en la Liga MX. Ahora el club auriazul lleva siete partidos sin ganar en el torneo y su presencia en el Play-In corre un gran riesgo porque empieza a no depender de sí mismo.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Efraín Juárez se jugará la clasificación en las últimas dos jornadas, en las que Pumas enfrentará a Xolos y a Cruz Azul. El entrenador de los Felinos ha sido muy criticado en las últimas semanas y el técnico sorprendió con sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al empate con Club León.

ver también León no ganó, pero James Rodríguez se llevó un premio: el momento que sacó una sonrisa al colombiano

Al ser consultado por si siente presión por el delicado momento que atraviesa Pumas, Efraín Juárez manifestó que no: “No es presión, es un privilegio y yo soy un privilegiado. Presión es estar en Gaza y no saber si vas a vivir o morir, presión es llegar a casa y que tengas que alimentar a dos hijos y a tu mujer y no tengas trabajo“.

“Hay muchos que han sentido la verdadera presión de la vida y esto es un privilegio, el representar esta institución y soy un privilegiado de estar en esta silla que adoro, estoy feliz y estoy tranquilo”, comentó Efraín Juárez, quien luego le envió un mensaje a la afición.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez saludando a la afición tras el empate con León (Imago7)

“Decirle a la gente que estamos vivos, que la vamos a pelear y que estamos a muerte. Vamos a ir partido tras partido, sí creo que a lo largo del torneo hemos merecido más”, agregó el entrenador de Pumas en la conferencia de prensa. Por último, Efraín Juárez habló acerca de la situación de Aaron Ramsey.

La situación de Aaron Ramsey

Aaron Ramsey no ha estado presente en los últimos cuatro partidos de Pumas porque está atravesando un momento delicado en su vida personal debido a que su perro familiar desapareció en México. “Estamos ahí, vamos a ver, tiene su situación que todos sabemos perfectamente qué es, con lo de su perrito, con lo que ocurrió en fecha FIFA y vamos a ver”, expresó Efraín Juárez.

Publicidad

Publicidad

En síntesis