¡Pero qué fin de semana, por favor! En una jornada 15 poblada de cruces entre rivales directos, se han producido resultados sorprendentes que han puesto al rojo vivo el Torneo Apertura 2025. A continuación, descubre cómo quedó la tabla de posiciones tras los compromisos disputados durante este sábado 25 de octubre en la Liga MX.

Los resultados del sábado en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Este sábado se llevaron a cabo cuatro encuentros, que dejaron los siguientes marcadores finales en la triple jornada de futbol mexicano:

Tigres 2-0 Xolos (André-Pierre Gignac y Ángel Correa)

(André-Pierre Gignac y Ángel Correa) León 1-1 Pumas (José Alvarado / José Juan Macías)

(José Alvarado / José Juan Macías) Chivas 4-1 Atlas (Armando González x3 y Luis Romo / Mateo García)

(Armando González x3 y Luis Romo / Mateo García) Cruz Azul 2-0 Monterrey (Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda)

En total, en esta tarde y noche se han anotado 11 goles en 4 partidos, con un promedio de 2.75 tantos convertidos por compromiso, de lo más bajo de los últimos días del Torneo Apertura.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 de la Liga MX tras los juegos del sábado?

Luego de la jornada futbolera de este sábado, Toluca sigue en la punta, pero ahora la comparte con Tigres y Cruz Azul: con sus respectivos triunfos, los ‘Universitarios’ y ‘La Máquina’ alcanzaron la cima del campeonato; sin embargo, aún así corren detrás de los ‘Diablos Rojos’, ya que el equipo choricero posee mejor diferencia de gol. Y al vigente campeón todavía le falta jugar esta fecha.

Larcamón le ganó el duelo a Torrent y Cruz Azul llegó a la cima [Foto: Getty]

La tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga MX:

La agenda del domingo en el Apertura 2025 de la Liga MX:

Este domingo 26 de octubre tendrán lugar tres juegos de alto atractivo, que serán claves para la continuidad del torneo de Primera División:

Santos Laguna vs. Querétaro: a partir de las 16.00 horas, en el Estadio TSM Corona.

a partir de las 16.00 horas, en el Estadio TSM Corona. Toluca vs. Pachuca: a partir de las 18.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

a partir de las 18.00 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Atlético San Luis vs. Necaxa: a partir de las 18.00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras.