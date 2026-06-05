La directiva de Pumas habría intentado convencer a Efraín Juárez tras su renuncia

El mundo de Pumas está atravesando un momento complejo luego de que haya salido a la luz la noticia de la renuncia de Efraín Juárez. Después del subcampeonato del club auriazul, el entrenador mexicano decidió concluir su ciclo en el equipo de sus amores.

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Mucho se ha hablado sobre la supuesta mala relación entre Efraín Juárez y Antonio Sancho, el vicepresidente de Pumas. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, la directiva intentó convencer al técnico tras su renuncia.

El periodista especializado en el mercado de fichajes comentó que la dirigencia de Pumas habría estado llamando todo este jueves a Efraín Juárez para intentar convencerlo, pero el entrenador no les habría atendido el teléfono.

Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo de Pumas (@PumasMX)

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César Luis Merlo asegura que es por esta razón que él aún no tiene información acerca de posibles reemplazos del técnico, porque la directiva todavía tenía la esperanza de poder convencer a Efraín Juárez y por eso no se pusieron a buscar sustitutos.

Con la definitiva salida del entrenador que dirigió a Pumas durante dos torneos y pudo colocar de nuevo al club auriazul en una final de Liga MX, ahora sí la directiva deberá empezar a pensar en reemplazantes.

Los números de Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez dirigió a Pumas por un total de 60 partidos desde su llegada en marzo de 2025; con los Felinos ganó 24 encuentros, empató otros 19 y perdió 17 juegos en su casi año y medio de estadía en CU.

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En síntesis