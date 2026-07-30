El conjunto húngaro superó la llave contra Atert Bissen y ya sabe a quién enfrentará en la siguiente ronda de clasificación.

Efraín Juárez sigue adelante en la UEFA Conference League 2026-27. El entrenador mexicano llevó al Győri ETO de Hungría a la tercera ronda de clasificación luego de empatar 1-1 ante Atert Bissen este jueves.

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Gracias al triunfo por 6-2 que había conseguido en el partido de ida, el Győri ETO se impuso en la serie con un global de 7-3 y avanzó a la siguiente ronda de clasificación, la penúltima antes de asegurar su lugar en la Fase Liga del certamen europeo.

Efraín Juárez sigue a paso firme en la Conference League (Getty Images(

Su rival en esta tercera ronda ya está confirmado: el Riga FC de Letonia. Este se trata de un duelo de campeones ligueros y solo uno podrá quedarse con el boleto de clasificación a los Playoffs. A continuación, conoce la fecha de sus enfrentamientos.

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Cuándo juegan Győri ETO vs. Riga FC por la tercera ronda de la UEFA Conference League

Partido de ida : jueves 6 de agosto en Letonia

: jueves 6 de agosto en Letonia Partido de vuelta: jueves 13 de agosto en Hungría

Así se jugarán los Playoffs de la Conference League 2026-27

En caso de que el equipo de Efraín Juárez supere a Riga FC, clasificará a los Playoffs, última instancia para luchar por su clasificación a la Fase Liga de la UEFA Conference League 2026-27. Estas son las fechas confirmadas:

Sorteo : viernes 3 de agosto

: viernes 3 de agosto Partidos de ida : jueves 20 de agosto

: jueves 20 de agosto Partidos de vuelta: jueves 27 de agosto