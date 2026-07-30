Efraín Juárez sigue adelante en la UEFA Conference League 2026-27. El entrenador mexicano llevó al Győri ETO de Hungría a la tercera ronda de clasificación luego de empatar 1-1 ante Atert Bissen este jueves.
Gracias al triunfo por 6-2 que había conseguido en el partido de ida, el Győri ETO se impuso en la serie con un global de 7-3 y avanzó a la siguiente ronda de clasificación, la penúltima antes de asegurar su lugar en la Fase Liga del certamen europeo.
Efraín Juárez sigue a paso firme en la Conference League (Getty Images(
Su rival en esta tercera ronda ya está confirmado: el Riga FC de Letonia. Este se trata de un duelo de campeones ligueros y solo uno podrá quedarse con el boleto de clasificación a los Playoffs. A continuación, conoce la fecha de sus enfrentamientos.
Cuándo juegan Győri ETO vs. Riga FC por la tercera ronda de la UEFA Conference League
- Partido de ida: jueves 6 de agosto en Letonia
- Partido de vuelta: jueves 13 de agosto en Hungría
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Así se jugarán los Playoffs de la Conference League 2026-27
En caso de que el equipo de Efraín Juárez supere a Riga FC, clasificará a los Playoffs, última instancia para luchar por su clasificación a la Fase Liga de la UEFA Conference League 2026-27. Estas son las fechas confirmadas:
- Sorteo: viernes 3 de agosto
- Partidos de ida: jueves 20 de agosto
- Partidos de vuelta: jueves 27 de agosto