La directiva de Pumas UNAM tomó varias decisiones en el último mercado de pases. No solo dejaron ir a aquellos futbolistas que cumplieron un ciclo, sino que también contrataron a varios jugadores. Esto fue para encontrar un equipo más competitivo.

Sin embargo, el equipo no ha estado a la altura, a pesar de que ficharon futbolistas de jerarquía. El objetivo era pelear por el título y ahora están rogando para quedarse con el último puesto al Play-In en el Apertura 2025. La afición sigue esperando que la plantilla encuentre regularidad y muestre el nivel esperado en la cancha.

Una de las salidas más inesperadas fue la de Piero Quispe, mediocampista peruano que no tuvo un mal paso por la institución pero al que decidieron dejar ir para liberar un cupo de extranjero y poder fichar a su arquero estrella: Keylor Navas.

Piero Quispe en Pumas UNAM (Getty Images)

Después de algunos meses de su partida, el futbolista, que actualmente se encuentra en el Sydney FC de Australia, rompió el silencio y decidió apuntar contra los directivos del equipo mexicano. Sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron la polémica.

¿Qué dijo Piero Quispe?

“Estoy feliz en Australia, pero extraño México y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá. No quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé con calma, sin rencores”, expresó el jugador extranjero con pasado en el club que dirige Efraín Juárez.

Con estas declaraciones, Quispe dejó en claro que nunca quiso irse de la institución universitaria y que su salida no fue por decisión propia, sino una medida impuesta por la directiva de Pumas UNAM.

