Este viernes, Pumas UNAM logró descomprimir una situación que tenía tensos a todos en los pasillos de Ciudad Universitaria: Piero Quispe dejará la institución, a pedido del propio club para utilizar su cupo de extranjero en otro fichaje. El peruano, que se tomó más tiempo del que el club necesitaba para decidir su futuro, escogió el destino menos pensado.

Tras haber rechazado ofertas de su ex equipo (Universitario de Perú), de otros clubes de Sudamérica y de la propia Liga MX, el volante peruano llegó a un acuerdo para sumarse a Sydney FC, un equipo poco conocido por el mundo del futbol en general, pero que es ni más ni menos que uno de los más importantes en Australia, donde milita en la Primera División.

¿Qué es Sydney FC, nuevo equipo de Piero Quispe?

El Sydney FC es un club que tiene apenas 20 años de vida (fundado en septiembre del 2004), pero que pese a su corta ‘edad’ es el equipo más ganador del futbol australiano: conquistó 5 veces la A-League, torneo de la máxima categoría de aquel país. Al mismo tiempo, no lo logran desde 2020, por lo que Quispe llega para intentar volver a alcanzar la gloria.

Los ‘Sky-Blues’, como son apodados en Australia por los colores de su vestimenta, juegan sus partidos de local en el Allianz Stadium, un recinto con capacidad para ¡más de 40 mil espectadores! Se puede ver que, si bien para el afuera no es una institución tan popular, en lo doméstico sí tiene un prestigio y un reconocimiento importante entre los aficionados locales.

Piero Quispe será el primer Latinoamericano de la plantilla de Sydney FC, por lo que no la tendrá sencilla para adaptarse: en un equipo conformado casi en su totalidad por australianos, sólo aparecen como extranjeros un británico (Joe Lolley) y dos brasileños (el histórico Douglas Costa -ex Bayern y Juventus- y también Leo Sena).

Actualmente, Sydney FC marcha en el 7° lugar de la Liga Australiana, con 37 unidades, producto de diez victorias, siete igualdades y nueve derrotas. Está a 16 puntos de distancia de la cima del campeonato, pero a solo diez del podio. En las próximas horas, Piero dejará Pumas y viajará hacia el continente oceánico para integrarse al proyecto y buscar trepar en la tabla de posiciones.

Las condiciones de la salida de Piero Quispe de Pumas UNAM a Sydney FC:

Según reveló el periodista César Luis Merlo, que destapó este movimiento, la operación consta de una cesión por un año sin cargo y con opción de compra: sin cargo porque la intención de la directiva era facilitar la salida del mediocampista para tener su plaza, y con opción ya que es poco factible que en un futuro el peruano tenga lugar en Pumas luego de todo lo sucedido este mercado. ¿Cómo le irá en esta atípica experiencia?