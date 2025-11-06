Efraín Juárez llegó al futbol mexicano con muchísimas expectativas pero le tocó hacerlo en un equipo golpeado que no estaba haciendo bien las cosas con Gustavo Lema en el banquillo y es por ese motivo que los resultados no fueron los esperados.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas UNAM (Getty Images)

Se esperaba que el entrenador pueda cambiar las cosas rápidamente pero no fue así ya que Pumas no estuvo a la altura de las circunstancias a lo largo de la temporada y difícilmente pueda encontrar su mejor versión ahora mismo, a menos de un mes para que termine el 2025.

Los aficionados comenzaron a poner en duda la continuidad del DT que no ha podido encontrar el funcionamiento deseado y que ahora depende de sí mismo para estar en los Play-In, pero para eso debe ganarle este sábado al Cruz Azul que es líder del torneo.

En las últimas comenzó a correr un rumor fuerte de que podría dejar México para dirigir en Europa. De acuerdo a lo que informó el diario escocés, SunSport, Juárez está en la lista de ocho candidatos del Celtic de Escocia para ser el entrenador del club la temporada que viene.

David Faitelson niega que Juárez pueda ir a Escocia

”No hay nada con lo de Efraín Juárez al Celtic de Glasgow… El entrenador está concentrado en el vital juego ante Cruz Azul. La directiva universitaria confía plenamente en el director técnico y en que el equipo puedan revertir la malograda temporada…”, expresó el periodista en sus redes sociales.

Y no se quedó solo con eso si no que después agregó: ”¡Qué ganas de desesatibilizar a Pumas! Inventar el interés de otro club por su entrenador cuando afrontan un partido crucial ante Cruz Azul…”.

