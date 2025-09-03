Efraín Juárez ha tomado el volante y se ha puesto al hombro el mercado de fichajes de verano de los Pumas de la UNAM, tomando decisiones preponderantes respaldado por la directiva, con incidencia directa del entrenador en el armado de la plantilla auriazul. Tanto en las altas como en las bajas, el rol del DT fue clave para la conformación del nuevo equipo.

En este sentido, de las determinaciones más fuertes que ha tenido que tomar el estratega ha sido la de ‘limpiar’ a un grupo de jugadores puntuales, que no tendrían más lugar en el proyecto de Pumas bajo sus órdenes. El timonel le comunicó a varios futbolistas que no los tendría en cuenta, y todos han ido encontrando nuevo equipo para salir de Ciudad Universitaria.

El último de este grupo de ‘marginados’ ha cerrado un acuerdo para su partida en estas horas, y el trabajo de Efraín ha terminado. Recientemente, el club anunció la partida del ‘prescindible’ a través de las redes sociales, generando un sinfín de interacciones entre los aficionados de los ‘Universitarios’, a favor y encontra de la comunicación.

Pumas UNAM ha despedido oficialmente a Piero Quispe, el mediocampista peruano que continuará su carrera en el Sidney FC de Australia, uno de los clubes más históricos y tradicionales de aquel país oceánico. Con un breve mensaje y una imagen del volante central, la institución dio a conocer la noticia y le dijo adiós a su activo que se marchará a préstamo al exterior.

Piero Quispe se marcha de Pumas y se irá a jugar a Oceanía [Foto: Getty]

“Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto”, escribió la publicación de Pumas en la cuenta de ‘X’ del club. Con un conciso posteo, se puso fin a la etapa de un jugador que prometía más de lo que dio, y a quien la directiva terminó casi rogándole que aceptara dar un paso al costado y emigrar.

Con este anuncio, el conjunto auriazul cerró una novela que le hizo sacar canas y obtiene ahora sí la plaza de NFM que necesitaba para fichar un delantero de calidad proveniente del extranjero. Igual, para no perder a su activo, a Piero no lo venden sino que lo mantienen cedido por una temporada para que sume minutos y tenga la continuidad que en Pumas no tenía garantizada.