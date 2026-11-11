El exfutbolista falleció a los 86 años y dejó una huella imborrable en la historia de Universidad Nacional. Por el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte.

El futbol mexicano y, especialmente, los aficionados de Pumas UNAM, están de luto tras confirmarse una durísima noticia: murió Alfredo Echávarri Olvera, histórico exjugador y uno de los nombres que quedaron ligados para siempre a los primeros grandes capítulos de la institución universitaria. Tenía 86 años.

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Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera, pilar en el ascenso de @PumasMX a Primera División. https://t.co/IDiZpaPFKp — Análisis Puma (@AnalisisPuma) November 11, 2026

La noticia representa un duro golpe para la familia auriazul, que despide a uno de los protagonistas de una etapa fundamental en la construcción de la historia del club. Hasta el momento, no se informaron las causas de su fallecimiento, por lo que se desconocen los motivos de su muerte.

Su nombre ocupa un lugar especial en la memoria de Pumas por haber sido el capitán del equipo que consiguió el ascenso a la Primera División en 1962, un logro que marcó un antes y un después para la institución.

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Alfredo Echávarri, el capitán que hizo historia con Pumas

Alfredo Echávarri fue uno de los protagonistas de una de las páginas más importantes en la historia del club universitario. Se desempeñaba como defensor central y fue el encargado de portar el brazalete de capitán de aquel equipo que consiguió el campeonato de Segunda División en la temporada 1961-1962.

El 9 de enero de 1962 quedó marcado para siempre en la memoria de los aficionados auriazules. Ese día, Pumas derrotó 5-1 a Cataluña de Torreón en el Estadio Olímpico Universitario y aseguró su ascenso al máximo circuito. El plantel estaba integrado principalmente por jóvenes estudiantes de la UNAM, que combinaron su formación académica con el sueño de competir profesionalmente.

Echávarri disputó cuatro temporadas con la institución: dos en Segunda División y otras dos en Primera. Su historia también estuvo vinculada a la Facultad de Arquitectura, donde cursaba sus estudios. Una vez que terminó su carrera profesional como arquitecto, dejó el fútbol, aunque nunca se alejó emocionalmente de los colores azul y oro.

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