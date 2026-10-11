Hijo del Cata Domínguez le da victoria a Pumas vs Cruz Azul

A partir del Clausura 2026, Julio Domínguez, hijo del “Cata” comenzó a jugar con el conjunto de Pumas en la Sub21, aunque por su edad debería estar en Sub19 el desempeño le ha abierto un espacio en esta categoría con los auriazules. Pero precisamente este domingo se jugó la Jornada 11 del Apertura 2026, donde los universitarios se midieron ante Cruz Azul.

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El gran pasado que tuvo el “Cata” Domínguez como defensor del equipo celeste sabe la importancia de un duelo como éstos, por lo que ahora su hijo, desde el otro extremo tendría que hacer valer los colores de la institución universitaria, aún cuando hubiera mucho cariño hacia La Máquina en un duelo como estos tan relevante.

El gol de Julio Domínguez con Pumas

Fue al minuto 40 cuando Domínguez encaminó el duelo para la victoria del cuadro auriazul después de conseguir el tanto que pusiera el encuentro 1-0 a su favor. El futbolista tenía el balón manejándolo por la banda izquierda, cuando logró quitarse la marca con una finta, se metió en el centro de la cancha, se acomodó la pelota y tiro de pierna derecha directo al arco.

El guardameta ya no pudo hacer nada para desviar el balón y consiguió abrir el marcador. Al minuto 56′ apareció Ángel Rico para sellar la victoria del cuadro del Pedregal para el 2-0, pero en el minuto 72 Alex Gutiérrez logró la única anotación de los cementeros para llevarse así la derrota de este duelo, la cual le permite a Pumas llegar al lugar 10 de la tabla general.

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Con este tanto de Domínguez ya suma un par de anotaciones en este torneo; el primero de ellos lo hizo en la Jornada 4, también en la victoria que obtuvieron sobre Querétaro. Además, es el único futbolista auriazul que más anotaciones tiene en la tabla de goleo, aunque un poco lejano del líder que hasta el momento suma 8 goles.

En síntesis