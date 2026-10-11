Esteban Solari buscará romper ante Cruz Azul la racha de Pumas que cinco entrenadores no pudieron cortar en Liga MX

Esteban Solari se enfrenta a la oportunidad, no solo de dar vuelta su registro con Pumas, sino de cortar una racha negativa de años contra el conjunto cementero.

Esteban Solari afronta una de las pruebas de fuego más exigentes desde su llegada a la dirección técnica de Pumas. Este domingo, el cuadro de la UNAM recibirá a Cruz Azul en el marco de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, sobre el césped del Estadio Olímpico Universitario.

Publicidad

El conjunto universitario llega con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos, ubicado actualmente en el peldaño 13 de la clasificación con 12 unidades, con el objetivo de escalar hacia los puestos que otorgan boleto a la fase final. Sin embargo, el obstáculo principal radica en acabar con una pesada sequía que cinco estrategas previos no consiguieron detener.

El récord negativo de Pumas contra Cruz Azul

El reto primordial para el club del Pedregal será imponerse como local a la escuadra celeste por primera vez en cinco años. La victoria más reciente en Ciudad Universitaria frente al conjunto cementero en duelos de Liga MX se remonta al 8 de noviembre de 2021 durante el Torneo Apertura 2021, cuando el plantel dirigido por Andrés Lillini se impuso en un vibrante 4-3.

Desde aquella fecha, hasta cinco entrenadores distintos han desfilado por la banca de Pumas. Ni Rafael Puente, Raúl Alpízar, Antonio Mohamed, Gustavo Lema ni Efraín Juárez lograron cosechar el triunfo en casa frente a la institución de la Noria.

Publicidad

A la fecha, Pumas ha recibido a Cruz Azul en seis oportunidades en Liga MX, contemplando compromisos de fase regular y liguilla. La balanza favorece con claridad al cuadro celeste tras registrar cuatro triunfos y dos empates, estadística que añade un grado de exigencia superior al duelo donde Solari buscará marcar un hito en su gestión al frente de la UNAM.

En síntesis

Esteban Solari y Pumas enfrentan a Cruz Azul en la Jornada 11 del torneo.

enfrentan a Cruz Azul en la Jornada 11 del torneo. Pumas no derrota a Cruz Azul como local desde el 8 de noviembre de 2021.

no derrota a Cruz Azul como local desde el 8 de noviembre de 2021. Cinco entrenadores distintos de Pumas no lograron vencer a Cruz Azul en casa.