La directiva ya cuenta con un potencial reemplazo para el saliente estratega auriazul. ¿Convencerá a la afición?

Mientras que el América se llevó las portadas de diarios de hoy, la primera página de mañana será toda de Pumas UNAM. El cuadro universitario será noticia en todo el país, ya que ha perdido a su entrenador Efraín Juárez. El estratega del riñón del club ha decidido soltar las riendas del equipo auriazul y finalizar su estadía en CU por este ciclo.

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La novedad salió esta misma tarde, y pese a la irrupción repentina de la noticia, desde el club ya han filtrado el nombre del posible sucesor. La salida de Efraín Juárez era una posibilidad que se venía barajando, ya que las conversaciones no eran positivas. Ante tal escenario, también se habían iniciado pláticas con un posible aspirante al cargo.

De acuerdo a lo informado por Multimedios Deportes, Guillermo Vázquez sería el reemplazo en el puesto de DT de Pumas UNAM. Más popularmente conocido como ‘Memo’, el experimentado timonel sería el elegido para suceder a Efraín Juárez. Al igual que el anterior, se trata de un conocido de la casa que sabe cómo manejarse en el club.

Memo Vázquez, el candidato a asumir en Pumas [Foto: Getty]

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Según agregó el periodista Fernando Esquivel, el director deportivo Carlos Gutiérrez encabeza las conversaciones con Memo Vázquez. El ‘Pinocho’ fue el auxiliar técnico de Guillermo durante casi toda su carrera, hasta que se sumó a la estructura dirigencial de Pumas. Ese vínculo entre ambos facilita la posibilidad de su llegada a la institución.

En Memo Vázquez, la directiva busca sostener ese sentido de pertenencia, garra e idiosincracia puma que ya trabajó muy bien Efraín. El potencial sustituto de Juárez, además, tiene un extenso recorrido en CU. Además de haber sido surgido de sus fuerzas básicas, tuvo tres pasos anteriores como su DT: en 2006, en 2010-2012 y en 2014-2016.

La diferencia entre Efraín Juárez y Guillermo Vázquez es que este último no será tan exigente con los altos mandos en materia de fichajes. El primero consideraba que para poder acercarse más a los títulos tenían que invertir en contrataciones de calidad, pero el club no estaba dispuesto a hacerlo. ‘Memo’ acepta arreglarse con lo que tiene, algo que le viene bien a la planificación dirigencial.