Los universitarios todavía no tienen asegurada la continuidad de Efraín tras perder la final ante Cruz Azul.

Pumas UNAM todavía sigue golpeado después de perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. El equipo universitario había generado muchísima ilusión entre los aficionados después de una gran temporada, pero terminó cayendo 2-1 en Ciudad Universitaria y no pudo cortar la sequía de 15 años sin títulos.

Publicidad

Tras la derrota comenzaron rápidamente los rumores sobre el futuro de Efraín Juárez. Distintos reportes señalaron que el entrenador tiene ofertas tentativas desde el exterior, principalmente desde Europa, donde varios clubes comenzaron a seguir de cerca su trabajo después de llevar a Pumas nuevamente a una final del futbol mexicano.

Encuesta¿Crees que Efraín Juárez seguirá? ¿Crees que Efraín Juárez seguirá? YA VOTARON 0 PERSONAS

A pesar de eso, la intención de Efraín sería continuar en el club universitario. Sin embargo, el entrenador también tendría algunas condiciones claras para seguir liderando el proyecto deportivo: una mejora salarial y refuerzos importantes para fortalecer el plantel de cara a la próxima temporada.

En medio de toda esta incertidumbre, el periodista Fernando Cevallos reveló en Fox Sports que la directiva de Pumas volvió a comunicarse con Guillermo Vázquez ante la posibilidad de que Efraín Juárez finalmente decida no continuar en el equipo.

Publicidad

¡EMPEZARON A BUSCAR AL SUSTITUTO DE EFRA!🚨



🎙️@FerCevallosF revela el nombre, ya entrenó a Pumas y fue campeón…#CuadroTitular 🔥⚽ pic.twitter.com/IthY0Otpcu — FOX (@somos_FOX) May 27, 2026

Guillermo Vázquez vuelve a aparecer como opción en Pumas UNAM

No es la primera vez que el nombre de Memo Vázquez aparece relacionado con Pumas en los últimos meses. Cuando Efraín Juárez estuvo en la cuerda floja durante algunos momentos del torneo, el ex entrenador universitario ya había sido mencionado como una de las principales alternativas que manejaba la directiva.

Por ahora, la prioridad dentro del club sigue siendo intentar mantener a Efraín Juárez al frente del equipo, especialmente después del gran trabajo realizado durante el Clausura 2026. De todas formas, en Pumas también saben que el interés desde el exterior existe y por eso ya comenzaron a analizar posibles escenarios pensando en el futuro del banquillo universitario.

Publicidad

En sintesis