El conjunto escarlata sumará un futbolista a sus filas de cara a la segunda mitad del año. Los detalles.

Mientras espera por la final de la Concachampions, Toluca comenzó a recibir algunas confirmaciones respecto a lo que será el grupo de trabajo para el segundo semestre. Hace instantes, se conoció la primer cara nueva para el Apertura 2026, el campeonato que comenzará en pleno Mundial y continuará hasta fin de año.

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Este martes por la tarde, se confirmó el retorno de un ex campeón escarlata: Edgar Iván López regresará a los ‘Diablos Rojos’. El centrodelantero de 27 años se reincorporará luego de una cesión y estará en la pretemporada. El atacante fue en su momento parte del equipo de Toluca que conquistó aquel muy recordado Clausura 2025.

El ‘Gacelo’ no seguirá en Tigres UANL, donde estuvo a préstamo desde julio del año pasado. Su paso por Nuevo León fue de mayor a menor, marcando algunos goles al principio y sin lugar al final. En el cierre, acabó sin jugar los últimos trece partidos de la temporada de los ‘Universitarios’, siendo definitivamente borrado por Guido Pizarro.

Edgar Iván López deja Tigres y vuelve a Toluca [Foto: Getty]

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Por esta situación de la escasez de minutos y lo poco que pudo mostrarse en los ‘Felinos’, el club auriazul decidió no ejecutar la opción de compra que contemplaba el contrato de cesión. En todo este primer semestre del 2026 apenas sumó 130 minutos, distribuidos en tres partidos diferentes, donde convirtió un gol.

El futbolista que pertenece a Toluca, en el balance total, disputó 18 juegos con un saldo de 2 goles, en los 683 minutos totales que recibió dentro del campo de juego. La utilidad que le buscaban los ‘Diablos Rojos’ y el jugador, de tener la continuidad que no poseía en Toluca, desafortunadamente no pudo finalmente darse de ese modo.

Bajo estas circunstancias, Edgar Iván López tiene contrato vigente hasta fin de año en el ‘Infierno’, y la directiva de Toluca deberá analizar los pasos a seguir con el futbolista. Antonio Mohamed no dará una sentencia en lo pronto, ya que primero tendrá que decidir qué es lo que hará con su futuro. El ‘Gacelo’, mientras tanto, se entrena por su cuenta.

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