Luego de dejar a su equipo con 10 en la final frente a La Máquina Celeste, el futbolista del equipo universitario dejó un mensaje.

Todo Pumas continúa muy golpeado después de la dura derrota sufrida el domingo pasado en Ciudad Universitaria. La ilusión de volver a salir campeón después de 15 años era enorme y el equipo no logró cumplir con el gran objetivo que tenía para esta temporada del futbol mexicano.

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Los dirigidos por Efraín Juárez habían realizado un gran torneo y llegaban a la final con mucha confianza. Incluso comenzaron ganando el partido gracias al gol de Robert Morales, pero en el segundo tiempo Cruz Azul reaccionó, lo dio vuelta y terminó quedándose con el título.

Uno de los jugadores más apuntados por la afición fue Uriel Antuna. El extremo derecho dejó a su equipo con diez futbolistas en un momento clave del encuentro y, apenas minutos después de su expulsión, llegó el gol de Carlos Rotondi que terminó definiendo el campeonato para La Máquina Celeste.

Después de varios días de silencio y en medio de todas las críticas, Antuna decidió publicar un mensaje en sus redes sociales intentando dejar atrás el duro momento que atraviesa. “No pienso rendirme hasta salir campeón con este club. Que Dios bendiga a Pumas y esta hermosa institución”, escribió el futbolista universitario.

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Uriel Antuna recibió muchas críticas tras la final

Luego de la derrota, las redes sociales explotaron contra el atacante mexicano. Muchos aficionados de Pumas lo responsabilizaron directamente por la caída en la final debido a la expulsión sufrida cuando el partido todavía estaba igualado.

Además de los insultos y cuestionamientos, varios aficionados incluso comenzaron a pedir su salida del club de cara a la próxima temporada. A pesar de eso, Antuna dejó en claro que su intención es continuar en Pumas y buscar revancha.

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