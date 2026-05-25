Luego de perder la Final el día de ayer, el futuro de Efraín Juárez no es seguro y no porque la directiva no lo quiera, sino porque se ha dado a conocer que hay equipos en Europa interesados en él para dirigir. Es por ello que ante lo sucedido ante Cruz Azul en Pumas tendrían que comenzar a buscar a los próximos refuerzos para el Apertura 2026.

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Lamentablemente, elementos como Jordan Carrillo y Robert Morales podrían salir del equipo, debido a que tienen que negociar con Santos Laguna y Toluca. Desde luego que esto comenzaría a dejar desprotegido el ataque y Efraín tendría que comenzar a buscar piezas en el ataque para poder conseguir a los elementos indicados.

¿Qué refuerzos buscaría Pumas?

En caso de que Juárez pueda mantenerse en el club sólo tendría que mantener la base que hasta ahora ha logrado, pero con algunas piezas en un par de posiciones. La primera sería un lateral derecho, en este caso podría ser Alan Mozo, quien se ha revelado por varias fuentes que podría volver tras un intercambio con Chivas.

En este caso, los universitarios dejarían ir a Pablo Monroy y a Bennevendo para que se hiciera este traspaso, aunque el expuma sigue con una lesión que no lo dejó estar como jugador del Pachuca. La otra opción es un mediapunta o extremo, ya que si se da la salida de Jordan necesitan a alguien por las bandas como un volante creativo.

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Aún no hay jugadores en el radar, serían las posiciones que se podrían reforzar, aunque todavía tendrían una situación compleja para definir quién sería el estratega en caso de que Efraín decidiera tomar una de las ofertas en Europa, aunque aún tiene contrato con la escuadra auriazul, por lo que ese refuerzo no se lo quemarían.

En síntesis