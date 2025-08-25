Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas, el irrisorio salario de José Juan Macías en CU

Pumas sorprendió al contratar a José Juan Macías, quien a principios de 2025 barajó la posibilidad de retirarse del futbol por las constantes lesiones que lo aquejaban. Sin embargo, el delantero mexicano fue presentado en CU la semana pasada.

Está claro que las expectativas con José Juan Macías son muy bajas considerando su situación. Pumas estaba buscando sumar opciones en la ofensiva y Efraín Juárez decidió darle una oportunidad. Lógicamente, el salario del mexicano será menor a lo que alguna vez recibió por ejemplo en Chivas y el número es ínfimo comparado al de Keylor Navas.

El portero de Costa Rica llegó a Pumas como una de las estrellas del equipo y de la Liga MX. Por esta razón, el club auriazul le paga un salario acorde a su jerarquía y trayectoria; según el diario La Nación de Argentina, Keylor Navas percibe dos millones de dólares anuales.

Keylor Navas, una de las figuras de Pumas (Getty Images)

El sueldo del portero de Pumas es alto, pero hay jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales, James Rodríguez y Allan Saint-Maximin que perciben más dinero. Por su parte, en los últimos días se reveló el salario de José Juan Macías luego de su fichaje por los Felinos.

El salario de José Juan Macías

De acuerdo a lo revelado por el diario Publimetro, José Juan Macías recibe aproximadamente 70 mil pesos mexicanos por mes, lo que sería unos 840.000 pesos al año. Convertido este salario a dólares, el delantero de Pumas percibe unos 45 mil dólares anuales de la moneda de Estados Unidos.

Sin embargo, en dicho número no se contemplaría lo que podría percibir José Juan Macías por productividad y minutos jugados con Pumas. El delantero llegó a recibir un millón de pesos mexicanos en su mejor etapa con Chivas, lo que muestra cómo cambió la situación del jugador.

Después del Guadalajara, José Juan Macías firmó con Santos Laguna pero el mexicano solo disputó 5 encuentros con los Laguneros. Luego de rescindir su contrato con el club de la Comarca, el delantero llegó a Pumas y busca relanzar su carrera.