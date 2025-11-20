El Play-in del Torneo Apertura 2025 inició con todas las luces, para mantener a los espectadores pegados al televisor durante todo este jueves: Enner Valencia convirtió un verdadero golazo en el primer partido de la jornada, y puso en ventaja a su equipo con una de las anotaciones más grandiosas de la presente campaña de los ‘Tuzos’ del Pachuca.

El intratable artillero ecuatoriano anotó el 1-0 ante Pumas UNAM en el primer juego del Play-in, para comenzar a encaminar la clasificación del equipo de Esteban Solari. El experimentado centrodelantero vuelve a demostrar que la edad no es un obstáculo y que se encuentra más vigente que nunca, devolviéndole la confianza a su nuevo entrenador.

Para colmo, su víctima de esta noche ha sido uno de los porteros más destacados del siglo: Enner Valencia venció la resistencia del emblemático Keylor Navas, que nada pudo hacer luego de un potente remate del atacante sudamericano. El ‘killer’ de la Selección de Ecuador, bajo los ojos de Sebastián Beccacece, levanta la mano y quiere seguir mostrándose.

A los 33 minutos del primer tiempo, Enner se corrió hacia la banda izquierda para recibir sin marcas el balón en un contraataque del Pachuca, recibió en soledad, se tomó el tiempo para definir y concretó una conquista magnífica. El delantero lanzó un potentísimo remate contra la base del poste izquierdo, siendo favorecido por el pique del balón y dejando mirando a Keylor Navas.

El tanto de Enner Valencia, bonito por lo estético, tomó una relevancia clave en el partido: le abrió el arco a Pachuca, que llegó rápido al 2-0 minutos después por medio de Kenedy, que también tomó confianza y clavó un golazo desde afuera del área, pero más hacia el centro del campo que desde un costado y con un ángulo más sencillo. Los sudamericanos encabezan el triunfo de los ‘Tuzos’ en un duelo clave.

Con su logro ante Pumas UNAM, el ecuatoriano de 36 años de edad llegó a 4 goles en 10 partidos en la actual campaña, en menos de 800 minutos jugados desde su debut en esta temporada con el Pachuca. Así, además, alcanzó los ¡22 tantos en 35 presentaciones totales! con la playera de los ‘Tuzos’, entre ambos ciclos. Sin dudas, un lugar que le sienta bien al ex West Ham y Fenerbahce.

