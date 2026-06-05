El delantero mexicano podría seguir en otro equipo si los Universitarios no pueden efrontar la compra de su ficha,

Se terminó el ciclo de Efraín Juárez en Pumas UNAM de manera sorpresiva y esto generó un simbronazo en el mundo auriazul. Con esta noticia, los cimientos de la plantilla del equipo también podrían sufrir modificaciones con la partida de su estratega.

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Una incógnita que tiene la institución universitaria es sobre el futuro de uno de los jugadores revelación del equipo, Jordan Carrillo, que está a préstamo desde Santos Laguna. La periodista Vanessa Almeida dio indicios de que si el club no puede adquirir su ficha hay otro que está agazapado esperando su oportunidad.

Así inició: “En la cuestión de los jugadores, que si algunos se van, no sabemos los que van a llegar, pero concretamente Jordan Carrillo, él va a seguir con el conjunto de Pumas por lo menos hasta diciembre de este año, que es cuando acaba su préstamo“.

Y continuó: “Si alguien quiere quedarse con sus servicios, tendrá que desembolsar la cantidad que está pensando Santos Laguna: por ahí de 10 millones. Y aparentemente a Pumas ya le está dando frío, porque no tienen, dicen, ese dinero“.

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Para cerrar, mencionó al equipo de la Liga MX que lo sigue de cerca: “Y entonces el que le entraría ahí sería Chivas, pero esto todavía falta. Por lo pronto hay Jordan Carrillo para un semestre más en Pumas, y aparentemente no así para Efraín Juárez“.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Jordan Carrillo en Pumas UNAM?

El jugador arribó a inicios de este año al cuadro auriazul, en los que estuvo presente en 24 compromisos, siendo titular en 22 de los mismos. Anotó 6 goles y realizó 3 asistencias, siendo una pieza que suma relevancia para el entrenador en el armado del conjunto titular.

En síntesis

Jordan Carrillo: Continuará a préstamo en Pumas UNAM hasta diciembre de este año.

Continuará a préstamo en Pumas UNAM hasta diciembre de este año. 10 millones: Es la cifra exigida por Santos Laguna para vender al jugador.

Es la cifra exigida por Santos Laguna para vender al jugador. Chivas: Es el equipo interesado en ficharlo si Pumas no compra su carta.